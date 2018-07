Bélgica-Inglaterra: Duelo de frustrados (+Infografía)

Mundial Rusia 2018

Viernes 13| 8:18 pm





EFE

Bélgica e Inglaterra, aún afectadas por la eliminación en las semifinales, echan el cierre a su participación en Rusia 2018 con el encuentro previsto en el San Petersburgo Stadium, para determinar el tercer puesto del Campeonato del Mundo.



Es un consuelo forzoso para dos equipos que pocos días atrás mantenían sus expectativas mucho más altas. No aliviará en exceso al vencedor y no acentuará la pena del derrotado. Pero es una cita más en el calendario del torneo, la penúltima, que hay que cumplimentar.



Vuelve a San Petersburgo Bélgica. Al escenario que hace media semana le invadió de decepción tras perder contra Francia en semifinales en una cita histórica para la selección de los "diablos rojos".



La apuesta, sin embargo, supone un premio mayor para el conjunto de Roberto Martínez. Un tercer puesto supondría la mejor clasificación en un Mundial en toda la historia del fútbol de Bélgica.



Solo en una ocasión vivió una situación similar. Fue en México 1986. Apeado de la final por Argentina, cedió el tercer lugar a Francia, otra vez Francia, que ganó por 4-2 en la prórroga.



No se ha visto nunca en otra igual la selección de Bélgica, una de las más aplaudidas por su propuesta de juego, por el espectáculo ofrecido sobre el césped y por victorias tan memorables en Rusia 2018 como la remontada que consiguió contra Japón en octavos o el brillante triunfo logrado contra Brasil un tramo después.



La generación probablemente más talentosa del fútbol belga se quedó a medio camino de la final. El choque puede suponer un adiós a la selección para alguno de sus integrantes que dentro de cuatro años estarán sometidos por el ocaso de su carrera. Rusia 2018 era contemplada como la última gran oportunidad para varios de sus componentes. Jugadores como Vincent Kompany, Marouane Fellaini o Dries Mertens pueden estar ante su última cita en un Mundial.



Bélgica, no obstante, dejó atrás el lastre de perdedor que le cayó en Brasil 2014 y en la Eurocopa de Francia 2016. No volvió la cara al torneo el conjunto de Roberto Martinez, un técnico que sale reforzado de la competición.



El entrenador español, que dio descanso a nueve de sus últimos titulares, los que arrastran más gasto en Rusia, en la sesión del jueves, puede modificar notablemente su once ante Inglaterra, un equipo al que ya superó por 1-0 días atrás, en la fase de grupos.



Todos los componentes de campo del plantel han tenido minutos en este Mundial. En ese sentido no hay compromiso alguno pendiente. Sin embargo, sí puede apartar del choque a Eden Hazard, Tobi Alderweireld o Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku, sin embargo, dispone de su última oportunidad para dar caza a Harry Kane en la tabla de goleadores. Dos tantos le separan del inglés en uno de los pocos alicientes del encuentro.



Inglaterra llega a este partido por el tercer puesto tras la decepción de la derrota en las semifinales del Luzhniki de Moscú contra Croacia, en un partido en el que lideró el marcador con un golazo de falta directa del lateral Kieran Trippier, pero que no fue capaz de finiquitar cuando dominó en la primera parte.



Tras ver cómo Ivan Perisic empataba el partido en un segundo tiempo en el que el conjunto inglés bajó muchos enteros y caer en la prórroga por el tanto de Mario Mandzukic, a la considerable decepción se han sumado un gran número de mensajes de ánimo y orgullo por un grupo muy joven que ha competido por encima de lo esperado.



De esta manera, los "Tres Leones" de Gareth Southgate competirán en San Petersburgo por acabar de la mejor manera un Mundial de Rusia 2018 en el que nadie pensaba que podrían seguir en competición a estas alturas, aunque sea para una final de consolación.



El técnico inglés tiene varias dudas con futbolistas que acabaron con problemas físicos la semifinal, casos del lateral Trippier, el centrocampista Jordan Henderson y el central Kyle Walker.



Esto podría dar acceso al once a Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Gary Cahill en el central y Eric Dier como mediocentro, a los que podría sumarse Danny Rose en el otro lateral por Ashley Young, y al delantero Marcus Rashford en el puesto de Raheem Sterling.



El máximo anotador de lo que se lleva del Mundial y capitán de Inglaterra, Harry Kane, podría ser de la partida para tener la oportunidad de redondear su cuenta goleadora, que va por seis tantos, tres de penalti. Además, su teórico suplente, Jamie Vardy, ha tenido problemas físicos.



La actual selección inglesa ya es la más goleadora de su historia en Mundiales, con doce tantos en esta edición que superan los once de la Inglaterra campeona en el Mundial de 1966, pero a Kane todavía le quedan muy lejos los diez goles de Gary Lineker entre México 1986 e Italia 1990. A sus 24 años, Kane tendrá tiempo para batirle.





- Alineaciones probables:



Bélgica: Courtois, Dendonker, Kompany, Vermaelen, Meunier, Thorgan Hazard, Witxel, Fellaini, Mertens, Tielemans y Romelu Lukaku



Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Cahill, Rose; Alli, Dier, Lingard o Delph; Rashford y Kane.



Árbitro: Alireza Faghani (IRN)



Estadio: San Petersburg Stadium



Hora: 17.00 hora local (10.00 VEN/14.00 GMT).