Embajador de Francia conmemora primer gol del Mundial de Montevideo 1930

Viernes 13| 4:26 pm





El embajador de Francia en Uruguay, Hugues Moret, conmemoró hoy el primer gol de la historia de la Copa del Mundo, tanto que marcó el futbolista francés Lucient Laurent en el Mundial de 1930, cuando el equipo galo jugaba contra México en Montevideo.

Para celebrar esta diana, que se dio el 13 de julio en el minuto 19 en el Estadio de los Pocitos de Montevideo ante 4.000 espectadores, el diplomático recordó el momento con una patada simbólica a una réplica del balón original usado en el primer mundial de FIFA.

"No he venido aquí para marcar un gol, he venido para conmemorar el primer gol de la primera Copa del Mundo, marcado por un jugador francés en 1930", bromeó Moret desde un monumento que recuerda dónde estaba este histórico arco, ya que hoy el campo se ha transformado es un barrio residencial.

El embajador, además, recordó que Francia también está celebrando el vigésimo aniversario de su victoria en la Copa del Mundo de 1998 y que espera poder festejar dentro de dos días la segunda victoria francesa.