Bélgica llora la derrota por la mínima de su selección ante Francia

Mundial Rusia 2018

Martes 10| 7:02 pm





EFE

Los aficionados belgas lloraron este martes la derrota por 1-0 de su selección ante Francia en la semifinal del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, aunque reivindicaron el orgullo de haber dado una buena imagen y haber rozado la que hubiera sido la primera final para los "Diablos Rojos".



"Ha sido un partido duro, pero al final es la ley del fútbol: no basta con jugar bien, también hay que meter goles", aseguró en declaraciones a Efe tras el partido el diputado federal y alcalde de la comuna de Saint Josse, en Bruselas, Emir Kir.



La derrota fue especialmente difícil para Kir ya que, según afirmó, "Eden Hazard es el mejor jugador del mundo, Bélgica tiene un equipo extraordinario y ha sido claramente superior a Francia".



Otro aficionado belga, Christophe, señaló que, a pesar de no seguir demasiado el fútbol, los Diablos Rojos "hicieron que siguiese el mundial" y, a pesar de señalar que Bélgica "hizo todo lo posible", destacó también que la defensa francesa "fue muy dura" en lo que consideró "un buen partido".



Al igual que en Lieja, Bruselas o Charleroi, en la comuna de Saint Josse, cercana al Barrio Europeo de la capital belga y una de las más multiculturales de la ciudad, se congregaron alrededor de 500 personas para ver a su selección en una pantalla gigante y animarla al grito de "Allez les diables!" (¡Vamos, Diablos!).



La victoria por 2-1 ante Brasil en cuartos de final del combinado dirigido por el español Roberto Martínez provocó un clima de euforia que se fue apagando tras el cabezazo de Samuel Umtiti en el minuto 51, que logró batir la meta de Thibaut Courtois y situar el 1-0 definitivo.



A pesar de dominar el partido durante la primera parte, la selección belga no logró adelantarse en el marcador y, debido a los contragolpes de Francia, el nombre más repetido y jaleado durante los primeros 45 minutos fue el de su portero, el ex del Atlético de Madrid Thibaut Courtois.



"Espero que terminemos las jugadas con tiros a puerta, es fundamental", afirmó a Efe antes del partido otro aficionado belga, Julien, quien predijo una victoria amplia de su selección "por 3-0 o 4-1".



Con respecto a uno de los jugadores que más peligro generaron durante el partido, el delantero francés Kyllian Mbappé, Julien se mostró confiado y aseguró que "es demasiado joven (tiene 19 años), está sometido a mucha presión y se bloqueará".



A pesar de su derrota en semifinales, los Diablos Rojos todavía tendrán la oportunidad de mejorar su mejor resultado histórico en un mundial (una cuarta posición en México 1986) en el partido por el tercer y cuarto puesto, que disputarán el sábado frente al perdedor del Croacia-Inglaterra que tendrá lugar mañana.