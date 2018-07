Vermaelen: "Si no llegamos a la final será una decepción"

Mundial Rusia 2018

Domingo 8| 1:40 pm





El central belga Thomas Vermaelen dijo este domingo, en la conferencia de prensa, celebrada tras el entrenamiento de su selección que si no se clasifican para la final de la Copa del Mundo será "una decepción".



"Somos unos de los favoritos porque estamos en semifinales. Debemos creer en la victoria. Estamos orgullos de nuestra manera de jugar", dijo el defensa barcelonista.



"Hemos eliminado al gran favorito y nos recuperamos ante Japón; Ahora toca Francia, un rival quizás más difícil que Brasil, un equipo muy fuerte en la organización y si no pasamos será una decepción", aclaró.



Ante los franceses, Vermaelen se encontrará con su compañero y también central en el FC Barcelona Samuel Umtiti, un "jugador muy rápido y muy completo" y aunque ve a Romelu Lukaku en forma cree que no será fácil superar a Umtiti.



Pero si hay alguien a quien Bélgica va a vigilar de cerca es a Kylian Mbappé. "Puede cambiar un partido en un segundo y aunque Giroud es otro jugador peligroso es Mbappé el jugador contra quien habrá que redoblar esfuerzos", dijo sobre la perla francesa.



Sobre Thierry Henry, segundo de Bélgica pero francés y campeón del Mundo con Francia, el defensa de los Diablos Rojos no cree que "Titi" dude en darles todos los consejos necesarios sobre Francia.



El actual defensa del FC Barcelona reconoció que ante Brasil usaron una táctica diferente que su entrenador, Roberto Martínez ya había plasmado en un partido del Everton contra el Arsenal en el que jugaba por aquel entonces Vermaelen. EFE