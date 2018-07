Neymar admite que la eliminación fue el momento "más triste" de su carrera

Mundial Rusia 2018

El delantero Neymar rompió hoy el silencio tras la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final del Munidal de Rusia 2018 y afirmó que la derrota ante Bélgica por 1-2 supone el momento "más triste" de su carrera como jugador.



En sus redes sociales, el jugador aseguró que es "difícil encontrar fuerzas" para volver a jugar.



"El dolor es muy grande porque sabíamos que podríamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones de ir más allá, de hacer historia... pero no fue (posible) esta vez", afirmó el jugador del Paris Saint Germain (PSG).



"Difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar fútbol, pero estoy seguro de que Dios me dará las fuerzas suficientes para enfrentar cualquier cosa, por eso nunca dejaré de agradecer a Dios, incluso en la derrota... porque sé que tu camino es mucho mejor que el mío", agregó.



El atacante dijo estar "feliz" por formar parte de la Canarinha" y expresó su orgullo por el equipo.



"Interrumpieron nuestro sueño pero no nos lo quitaron de nuestra cabeza y nuestros corazones", concluyó. EFE