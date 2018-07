Suecia-Inglaterra: Buscan el sendero hacia la gloria en Samara (+Infografía)

Ambas selecciones llegan al cruce en un estado de optimismo generalizado y con una sensación de que se encuentran ante una oportunidad única: la de plantarse en una semifinal de un Mundial, algo los suecos -que han jugado cuatro- no consiguen desde hace 24 años (en el de Estados Unidos'94) y los ingleses -presentes en dos- desde hace 28, en el de Italia'90.



Aunque a priori el potencial de los ingleses es superior al del conjunto sueco, tanto el seleccionador Gareth Southgate como sus jugadores se han expresado con precaución ante un equipo del que destacan su experiencia y su solidez defensiva.



En el cruce de octavos contra Colombia, en un partido tenso y brusco, los "Tres Leones" supieron rehacerse ante el mazazo del gol del central "cafetero" Yerry Mina en los últimos instantes del partido, llegaron a tener ocasiones durante la prórroga, y luego encontraron a su héroe en el guardameta Jordan Pickford, autor de una soberbia parada al penalti final de Carlos Bacca.



De ese partido, con la tensión del tiempo añadido, llegaron varios jugadores tocados, como el centrocampista Dele Alli, el lateral Ashley Young y los delanteros Jaime Vardy y Harry Kane, este último el máximo goleador del Mundial con seis dianas (tres de penalti).



Todos ellos parece que podrán volver a ser de la partida, a excepción de Vardy, que entró en la segunda parte en octavos y es la principal duda por un problema muscular en la ingle. Southgate muy probablemente repetirá su once de gala, con el trío de centrales formado por Ian Walker, John Stones y Harry Maguire; Ian Walker y Ashley Young como carrileros; el centro del campo para Jordan Henderson, Dele Alli y Jesse Lingard; y la delantera para Raheem Sterling y Harry Kane. Además, contará de nuevo con el centrocampista Fabian Delph, después de casi una semana de ausencia por su tercera parternidad.



Ante el inminente nacimiento de su segunda hija, el capitán sueco, Andreas Granqvist, anunció que no abandonaría la concentración de Suecia, que llegó a Rusia tras batir en la repesca a Italia y pasó a la fase del KO tras acabar primera, por delante de México en el grupo F, en el que quedó apeada de la competición Alemania, que venía de proclamarse campeona mundial por cuarta vez hace cuatro años, en Brasil.



Arrancó ganando por la mínima a Corea del Sur (1-0) en Nizhny Novgorod, precisamente con gol de penalti de Granqvist, en uno de los primeros partidos en el que el sistema de videoarbitraje (VAR) jugó un papel primordial; antes de caer en el minuto 95 en Sochi ante Alemania (1-2) y certificar el primer puesto ganando con claridad a México (3-0) en Ekaterimburgo.



Dando prioridad al grupo frente las individualidades, Suecia eliminó, en San Petersburgo, con gol de su jugador más talentoso, Emil Forsberg, a Suiza. Comenzando a escaparse de la sombra de Zlatan Ibrahimovic, que dejó la selección hace dos años y que aprovecha el Mundial para llevarse un pellizco promocionando una conocida tarjeta bancaria.



Para enfrentarse al equipo de los 'Tres Leones', el seleccionador sueco, Janne Andersson, pierde a su lateral derecho, Mikael Lustig, por acumulación de tarjetas, pero recupera al medio Sebastian Larsson, que, por idéntico motivo, no jugó contra los suizos.



El puesto de Lustig lo ocupará muy probablemente Emil Krafth; y es de prever que Larsson vuelva al once, en detrimento de Gustav Svensson en el partido de este sábado en Samara, donde se esperan temperaturas bastante más suaves que a mediados de esta semana, cuando se aproximaron a los 40 grados.





- Alineaciones probables:



Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg y Toivonen.



Seleccionador: Janne Andersson.



Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Lingard, Henderson, Delle Ali; Sterling y Kane.



Seleccionador: Gareth Soutgate.



Árbitro: Björn Kuipers (HOL).



Estadio Samara Arena. 18:00 horas (14:00 horas GMT/ 10:00 horas VEN).