Varane: "Griezmann la puso perfecta, como le dije"

Mundial Rusia 2018

Viernes 6| 12:36 pm





EFE

El defensa de Francia Raphael Varane, autor del primer gol de su selección en el partido de cuartos de final ante Uruguay, destacó que Antoine Griezmann "la puso perfecta", para que pudiese rematar de cabeza.



"Griezmann botó perfectamente la falta, tal y como le pedí justo antes de sacarla. Es magnífico marcar en cuartos de final. Es una sensación difícil de describir", dijo.



Tras año y medio sin meter un gol y tres años sin marcar un gol con Francia, Varane consiguió un tanto "en un momento clave".



"Me decía que iba a venir en un gran momento y ha llegado en cuartos de final, pues mejor, pero no hay que bajar los brazos", apuntó.



Cuatro años después de la derrota con Alemania, cuando Varane no pudo defender a Matts Hummels en el único gol del partido, el central "bleus" dijo: "Aquel error es parte de mi carrera y ahora es un momento feliz".



Terminó la entrevista con FIFA TV con un mensaje: "Hemos venido a por la copa"