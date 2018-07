Marcelo y Fernandinho serán titulares ante Bélgica

Mundial Rusia 2018

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', ha confirmado este jueves que el lateral izquierdo Marcelo y el centrocampista Fernandinho serán titulares en el partido de cuartos de final del Mundial de Rusia contra Bélgica.



Marcelo, ya recuperado del espasmo en la columna que sufrió en el duelo contra Serbia en la última jornada de la fase de grupos, recupera así su puesto en el lateral en detrimento de Filipe Luis, quien fue de inicio en el choque de octavos contra México (2-0).



"Hablé con Marcelo y con Filipe Luis. Marcelo salió del equipo por un problema médico y no jugó el siguiente encuentro por un problema físico. Filipe jugó muy bien esos dos encuentros, pero por criterio regresa Marcelo", explicó Tite en la víspera del duelo ante Bélgica.



Además, el preparador confirmó que el sustituto de Casemiro, quien no podrá jugar por acumulación de amonestaciones, será el centrocampista del Manchester City Fernandinho.



"En lugar de Casemiro jugará Fernandiho", apuntó Tite.



Así, salvo sorpresa, el once con el que saldrá el pentacampeón del mundo contra Bélgica en el estadio Kazán Arena es el formado por Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Coutinho; y Gabriel Jesús. EFE