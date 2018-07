Roberto Martínez: "Brasil es favorito; eso nos coloca en un papel diferente"

Mundial Rusia 2018

Miércoles 4| 11:47 am





El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, no piensa cambiar el sistema de juego de su equipo a pesar de reconocer que Brasil parte como favorito en el duelo de ambos de cuartos de final y eso propicia un escenario diferente en el partido.



"No podemos cambiar lo que somos y somos un equipo atacante", dijo el preparador belga. "Brasil y nosotros estamos diseñados para marcar goles y buscar la victoria. Brasil buscará el balón. Pero la clave será lo que haga cada uno con la pelota", añadió Roberto Martínez.



"Brasil es uno de los equipos favoritos al título y eso nos sitúa en un escenario y un papel muy distinto", dijo el preparador español. "El partido supone un sueño para los jugadores. Los jugadores nacen para este tipo de encuentros. Queremos seguir adelante", añadió.



El seleccionador de Bélgica considera que ante equipos como Brasil "hay que atacar y defender con los once jugadores. No hay que centrarse solo en el sistema. Se trata de saber entender qué hacer con la pelota cuando la tengas".



Bélgica está en cuartos de final de un Mundial por segunda edición consecutiva. Si supera a Brasil estará en las semifinales por primera vez desde México 1986, el único precedente y el mayor logro conseguido en su historia en un Campeonato del Mundo.