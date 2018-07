Pickford, de burlado por Courtois a héroe de Inglaterra

Mundial Rusia 2018

Miércoles 4| 7:37 am





El portero inglés Jordan Pickford, héroe de la victoria de su selección en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 con una parada en los lanzamientos de penalti al colombiano Carlos Bacca, ha pasado en menos de una semana de las burlas por ser considerado "bajito" a ser un héroe.



"Es 10 centímetros más bajo que yo, creo que yo sí hubiera atrapado el disparo de Januzaj", dijo sobre Pickford el portero belga Thibaut Courtois hace menos de una semana, tras el último partido del grupo G entre Inglaterra y Bélgica en el que se impusieron los belgas por 0-1, con un golazo de Adnan Januzaj.



Cuestionado también por vacas sagradas de la selección inglesa como los exdefensores Gary Neville o Lee Dixon por ese zurdazo del extremo belga al que no supo oponer respuesta, el portero inglés de 24 años (Washington, Inglaterra 1994) tuvo su reivindicación tras su parada decisiva en los lanzamientos de penalti.



Fue en el cuarto lanzamiento de la Selección Colombia, cuando el marcador mostraba un igualado 3-3 tras los fallos de Jordan Henderson y Mateus Uribe, cuando el portero formado en el Sunderlando tuvo su momento de oro.



Como en los lanzamientos anteriores, el meta inglés tocó el larguero, dio varios saltos sobre la línea de gol y extendió los brazos. Bacca tomó una carrerilla corta. Uno, dos, tres pasos, y disparo.



Pickford se venció hacia su derecha, el balón iba al centro a media altura y el guardameta del Everton inglés tuvo el tiempo justo de extender el brazo izquierdo para interceptar el disparo. Se incorporó, y celebró con rabia con el puño izquierdo, sabedor de que el pase a cuartos de final estaba a un disparo. El que acertó su compañero Eric Dier.



"No me importa si no soy el portero más alto, pero tengo potencia y habilidad. Se trata de estar acertado en el momento justo y yo lo hice", aseguró el guardameta tras el partido, en un mensaje velado tanto para Courtois como para todos aquellos que habían dudado de él en anteriores ocasiones.



Aseguró Pickford que antes del partido contra Colombia había estudiado a los lanzadores colombianos. "Solo Falcao tiró distinto", afirmó el guardameta, que aseguró que se veía capaz de detener los lanzamientos del conjunto cafetero.



Inglaterra lleva largos años en busca de un portero de garantías para su selección. Pickford fue seleccionado por Gareth Southgate, que decidió dejar en casa al experimentado Joe Hart, sin minutos en el West Ham durante la última parte de la temporada desplazado por el español Adrián San Miguel.



Pickford llegó a Rusia 2018 sin haber disputado más que tres amistosos, ya que Hart fue el meta de toda la clasificación mundialista y Jack Butland tuvo el último partido del grupo ante Lituania.



Debutó en un amistoso en noviembre de 2017 ante Alemania (0-0), volvió a ser de la partida en otro partido de fogueo contra Holanda en febrero de 2018 (0-1 para los 'Tres Leones') y también jugó en uno de los amistosos de la preparación ante Nigeria (2-1 en Wembley), aunque no ante Costa Rica, que fue para Butland.



El guardameta del Everton inglés se convirtió hace menos de un año el traspaso más alto de la historia por un portero en la Premier League, 30 millones de libras (unos 34 millones de euros) que pagó el equipo 'toffee' al Sunderland, el club en el que se formó.



Tuvo que pasar por hasta seis cesiones (Darlingon, Alfreton, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City y Preston North End) antes de tener la oportunidad en su club en la Premier League.



En sus primeras experiencias durante estas cesiones viajaba con su padre, Lee, a los partidos, comiendo en el coche pasta y pollo que le preparaba su madre, Sue. Prefirió soportar ciertas incomodidades para tener oportunidades en equipos pequeños antes de quedar confinado en los conjuntos de reservas del Sunderland.



"Me aburría jugar en partidos de juveniles o con el equipo reserva. No era estimulante. Siempre me ha gustado aceptar desafíos y mejorar", aseguraba Pickford en una entrevista al periódico inglés Daily Mail.



Ya en el primer equipo del Sunderland, disputó 29 partidos en la temporada 2016-17 y con el Everton esta temporada ha jugado 46 partidos entre la Premier, Copa y Liga Europa, en el que ha negado prácticamente todas las opciones al guardameta español Joel Robles.



Pese a las críticas, el guardameta de los 'Tres Leones' ha tenido un buen valedor en su carrera: el histórico guardameta inglés Peter Shilton, cuya carrera abarca tres décadas (de finales de los 60 a los primeros 90) y que ostenta el récord de apariciones con la selección de Inglaterra, con 125 partidos.



"Me parece que es un portero con confianza, buena colocación y creo que hasta ahora no tuvo ninguna opción en los goles que encajó Inglaterra", dijo tras las críticas con el gol de Januzaj en el partido contra Bélgica.



El veterano portero pidió clemencia para el joven meta de Inglaterra, y este correspondió con una parada que pone a los 'Tres Leones' en cuartos de final de un Mundial doce años después. "La mano de Jord", titula este miércoles 'The Sun' con una fotografía a toda página de la estirada. Pickord, de la burla, al olimpo. EFE