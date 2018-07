Luis Suárez: "Griezmann no sabe lo que es el sentimiento uruguayo"

Mundial Rusia 2018

Martes 3| 9:51 am





Luis Suárez, delantero de Uruguay, aseguró este martes en rueda de prensa que Antoine Griezmann, a quien se enfrentará en cuartos de final del Mundial, "no sabe lo que es el sentimiento uruguayo".

El ariete del Atlético de Madrid es muy amigo de Diego Godín, compañero de Suárez en la selección. Y, además, es un amante del mate y de la cultura charrúa. A veces, se dice incluso que es medio uruguayo. Cuestionado al respecto, Suárez fue contundente.

"Antoine (Griezmann), por más que diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar en el fútbol con los pocos que somos. Tendrá sus costumbres y su forma de hablar uruguayo, pero nosotros sentimos de otra manera", declaró.

El jugador del Barcelona también habló sobre la posible ausencia por lesión de Edinson Cavani y lo que significaría para Uruguay. Suárez, que lleva una década jugando a su lado en la selección charrúa, deseó que se recupere pronto.

"Lo que significa él, tanto para mi juego como para el del equipo, es esencial por la clase de jugador que es y por lo que ha demostrado en todos los partidos de la selección y por el momento actual", comentó.

"Los dos goles que hizo (a Portugal), el desgaste físico y todo eso, se ve por cómo ayuda. Me incluyo en esos tres millones de uruguayos a la hora de la espera. Es complicado. Es una lesión de hace pocos días y es difícil la recuperación. Las ganas y la actitud la va a tener, pero no depende mucho de él", agregó.

Asimismo, reconoció que sin Cavani o sin él sobre el campo, su equipo ha sabido "revertir situaciones" adversas y dejó claro que otros jugadores pueden sustituir al delantero del París Saint-Germain de la misma forma. "Uruguay depende del nivel colectivo", apuntó.

También habló sobre Kylian Mbappé, el jugador francés más en forma después de su estelar actuación ante Argentina, en la que marcó dos goles y provocó un penalti.

"Todo el mundo sabe que es un gran jugador. Es un importante jugador para Francia, pero tenemos una buena defensa para intentar controlarle", dijo.

Sobre las eliminaciones de grandes selecciones como España, Alemania o Portugal, manifestó que en los Mundiales los partidos son más complicados y difíciles porque juegan los mejores del mundo y cualquiera puede sorprender. "Mira ayer el partido de Bélgica y Japón, no te puedes relajar ni un minuto", indicó.

Además, habló sobre su proceso en la selección uruguaya y recordó que cuando fue convocado por primera vez admiraba a muchos jugadores de otra generación. Ahora, la situación se ha revertido para el delantero charrúa.

"Miraba y venía a aprender lo profesionales que eran. Se fueron yendo. Los jóvenes que vienen van generando un vinculo de admiración y que nadie se cree mejor que otro. Los nuevos son esenciales a la hora de entrar en el grupo. Lucas Torreira entró y ya es como si fuera uno más, por ejemplo", declaró.

"Es diferente en aquel momento. Igual que ahora, estás nervioso, con ansiedad de cómo se va a dar el partido. A su vez soy uno de los que más tranquilos tengo que estar. Tengo que ser un ejemplo. Cualquiera quiere jugar estos partidos. Uno, con los partidos que tiene detrás tiene que estar tranquilo por los más jóvenes".

Cuestionado por Neymar y las críticas que recibe por simular supuestamente faltas, dijo que el brasileño es un futbolista espectacular y recordó que los árbitros y las cámaras están para juzgar los lances del juego. "Siempre se le va a criticar por esto o por lo otro. Hay gente a la que le gusta más o menos, pero no me fijo en si le dan o no".

Respecto a las pocas tarjetas amarillas que recibe Uruguay, sólo una durante todo el Mundial, observó que su selección procura seguir siendo un equipo "fuerte y agresivo" y sin mala intención.

"Eso genera tener sólo una tarjeta amarilla. Tenemos que estar orgullosos", afirmó.

"El equipo ha estado a la altura. Los primeros partidos son muy complicados. El protagonista, el favorito no quiere perder y si te hacen un gol es complicado. Los primeros dos partidos se sacaron adelante. No se jugó como queríamos pero después fuimos mejorando físicamente y con la pelota, pero hay que acostumbrarse a sufrir. El equipo ha ido de menos a más y esperemos".

Por último, habló sobre la figura de su entrenador, Óscar Washington Tabárez: "Es uno de los mejores del mundo por su personalidad y por su ayuda a los jugadores. Todos los partidos, es importante para mí", finalizó./ EFE