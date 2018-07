Southgate: "Quiero que sigamos jugando con la misma libertad"

Mundial Rusia 2018

Lunes 2| 1:31 pm





El seleccionador inglés Gareth Southgate pidió a sus pupilos que, en el duelo de octavos de final del Mundial de Rusia que este martes les medirá con el combinado de Colombia, sigan "jugando con la misma libertad" que hasta ahora.

"Tenemos que jugar con el mismo estilo, con la misma mentalidad y con la misma libertad que hemos mostrado hasta ahora. En el próximo partido no debemos cambiar nuestro juego. Debemos sentirnos más libres en todo caso", expuso Gareth Southgate en una rueda de prensa celebrada este lunes en el estadio Spartak de Moscú, el escenario del encuentro ante el conjunto cafetero.

Elogioso con su rival, al que consideró "un equipo con muy buenos jugadores", Gareth Southgate insistió en que los internacionales ingleses deben afrontar desde "la normalidad" la oportunidad que el encuentro ante la selección de Colombia les ofrece de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo, sin pensar más allá.

"Todos estamos deseando jugar el partido de mañana porque es uno de esos partidos que cuentan y que importan mucho. Mis jugadores tiene la oportunidad de escribir su propia historia y yo tengo una fe enorme, pero quiero conseguir que salgan al terreno de juego como lo han hecho hasta ahora, con una energía tremenda y practicando un cierto estilo de fútbol porque técnicamente son muy buenos", señaló.

Consciente de que "los objetivos, las ambiciones y los sueños" que comparte el equipo llevan "esperanza y orgullo a toda una nación", Gareth Southgate reparó en la importancia del trabajo psicológico para tratar de derribar la barrera de octavos de final.

"Ya hemos estado en esta posición antes y no tiene sentido pensar en qué puede suceder después del partido de mañana. Por eso nos centramos en el rendimiento de mañana y no hemos hablado de nada que no tenga que ver con el partido ante Colombia", contestó al ser preguntado por las posibilidades que se reabren con la eliminación de grandes candidatas como Alemania, España, Argentina y Portugal.

"Lo que me ocupa ahora es la preparación psicológica, para que mis jugadores estén bien para el próximo partido", insistió.

Para ese choque ante la selección de Colombia espera la mejor versión de Dele Alli y Raheem Sterling al tiempo que justificó la ausencia del centrocampista Fabian Delph, que abandonó momentáneamente la concentración para asistir al nacimiento de su hijo. "Este es un torneo importante pero la familia lo es más", aseguró el seleccionador de Inglaterra.

"Yo creo que tiene que pensar en su familia en estos momentos y tiene todo mi apoyo. Un hijo nace un día en la vida. En mi opinión, hay que estar en los momentos importantes de la familia", comentó./ EFE