Zamorano sobre el Mundial: "Ha sido impredecible"

El exjugador chileno Iván Zamorano consideró que las selecciones de Bélgica y de Croacia son hasta este momento las que han expresado el mejor fútbol en un Mundial de Rusia que para él es "impredecible y muy igualado", una entrevista publicada este lunes por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".



"Es un Mundial impredecible y muy igualado. Tendremos un campeón nuevo porque Alemania fue eliminada, pero casi todas las demás selecciones pueden ganar", afirmó Zamorano.



"Es difícil hacer pronósticos, los equipos que hasta ahora han jugado mejor para mí son Bélgica y Croacia. Pero no sé quiénes jugarán la final, quizás Brasil", agregó el exdelantero de Real Madrid, Sevilla, Inter de Milán, América o Colo-Colo, entre otros.



Zamorano, que fue 69 veces internacional chileno entre 1987 y 2001, subrayó además como en este Mundial se están privilegiando las tácticas extremadamente defensivas.



"He visto un fútbol defensivo. Hay muchos seleccionadores que no quieren arriesgar incluso si tienen la posibilidad de hacerlo. Quizás esto mejore en los próximos días", explicó.



Preguntado sobre los delanteros que más le han sorprendido, Zamorano nombró al belga Romelu Lukaku, que ya marcó cuatro goles en esta Copa del Mundo.



"Lukaku, para mí, es buenísimo. Me gusta mucho porque sabe hacerlo todo, remata con la derecha, la zurda, de cabeza, es rápido. Me encanta, aunque yo y él somos distintos. Él es mucho más alto que yo y tiene un estilo completamente distinto", dijo.



Zamorano lamentó la ausencia de Chile del Mundial ruso, pero miró al futuro con positivismo, convencido de que su país cuenta con muchos jugadores de talento.



Entre ellos, destacó Nicolás Castillo, delantero centro que fichó este verano por el Benfica portugués tras marcar 17 goles con el Pumas mexicano en la última temporada.



"Siempre hay jóvenes chilenos interesantes. Miren Nicolás Castillo, lo ha hecho bien el último año y ahora fichó por el Benfica, donde todavía puede mejorar", aseguró.