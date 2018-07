Saviola: "Los Mundiales no se ganan con un jugador"

Mundial Rusia 2018

Domingo 1| 8:44 am





EFE

Javier Saviola (Buenos Aires, 11 de diciembre de 1981) sabe lo que se siente tras sufrir la eliminación en un Mundial. Sabe lo difícil que es sufrir la presión y convivir con la sombra de Diego Maradona.



El día después de la eliminación de Argentina del Mundial de Rusia, Saviola lo lamenta, sobre todo, por la gente "que la acompañó, que sigue demostrando la pasión que hay por esta selección", considera que hay que replantearse el momento de la Albiceleste y le pide a Leo Messi que continúe.



En una entrevista con EFE, tras participar un acto de Generation Amazing, el programa benéfico que, con motivo del próximo mundial de 2022, ayuda a trabajadores inmigrantes, jóvenes desfavorecidos y niños de 50 comunidades de Catar, Oriente Medio Y Asia, Saviola pide que se apoye a la Albiceleste, a unos jugadores que lo estarán pasando mal.



Pregunta:- ¿El día después, cómo se analiza la eliminación de Argentina?



Respuesta: Es complicado analizarlo. Creo que lamentablemente la Argentina nunca pudo encontrar el rumbo esperado. Creo que se han que se han manejado muchos equipos en muy poco tiempo y, después, tampoco quizá hemos podido encontrarle el mejor equipo para Leo, para que él también se destaque. Además, nos hemos encontrado también con rivales muy complicados. Esto es un Mundial y quedó demostrado que los Mundiales no se ganan con un jugador. Siempre hay que tener un equipo. Sabemos lo que ha evolucionado el fútbol. Con Islandia, Argentina no pudo pasar y a las demás selecciones que son potencia también se les complicó con equipos que antes era impensable que pudiesen ganar.



P: ¿Se ha cargado mucho peso sobre los hombros de Leo Messi?



R: Sí. Sobre Leo y sobre toda la selección. Han soportado mucho. lamentablemente nuestro país es así, hay una presión tremenda en todos los sentidos y lo que hay que hacer ahora es apoyarlos. Nosotros que hemos estado en el lugar que están ellos sabemos cómo se vive, cómo se respira en estos momentos. Hay que estarles encima, hay que motivarlos para que puedan seguir con la selección unos años más.



P: Alemania, Portugal, Messi fuera y Cristiano también ¿Influye la dureza de la competición en Europa?



R: Un Mundial te lleva a motivarte de otra manera, pero estos jugadores han vivido mucho tiempo muchos partidos. Al jugar Champions y competiciones no sólo es el cansancio físico, sino también el cansancio mental. Y luego el Mundial exige su presión, exige que estés bien. Ahora, es un Mundial sin Messi ni Ronaldo, pero hay otros jugadores que están demostrando que están a un nivel altísimo.



P: ¿Messi debe continuar o hay que abrir una etapa nueva?



R: Eso lo va a decidir él. Nosotros vamos a estar apoyándolo con lo que decida. Será lo que tenga en mente: lo que piense sobre lo que sufrió, lo que ve que le aún queda para ser feliz en la selección. Eso él lo va a tener en cuenta y todos estamos con él. Yo verdaderamente, al conocerlo, sólo quiero darle mi palabra de apoyo. Lo que él decida será respetable y todos estaremos a favor de lo que diga.



P: ¿Y el ciclo de Sampaoli?



R: Es lo mismo que Leo. Son decisiones personales. Seguramente decidirá primero él y luego la AFA si debe continuar. Depende de la relación que tenga con los jugadores. Hay muchas cuestiones que uno ni las sabe ni las puede decir. Ojalá que estos jugadores y, si el cuerpo técnico se tiene que quedar, hagan una reestructuración con la que aprendamos de los errores que cometimos en este Mundial para no cometerlos en el próximo.



P: ¿Qué le pareció Mbappé?



R: Es un fenómeno. Lo hemos sufrido mucho con tan sólo 19 años que es lo que a todos nos sorprendió. Sin duda ha demostrado mucha valentía y tiene un fútbol exquisito del que todos nos hemos maravillado. Ojalá que pueda seguir por esa senda de grandes momentos. Si sigue de esta manera no tengo dudas de que será uno de los mejores jugadores del Mundial.



P: ¿Y cuáles son, ahora, los favoritos de Saviola?



R: España. Tengo una hija española, me gustaría que España pudiera ganar. Aparte estuve muchos años en España y tengo mucho aprecio por mucha gente española. Luego hay otros equipos que juegan bien, como Bélgica, que también creo que nos ha sorprendido mucho a todos. Disfrutaré del Mundial, lamentablemente sin mi país, pero lo veré de otra manera. Disfrutando de los grandes jugadores y grandes selecciones que hay.