Uruguay y su invicto pronóstico ante Francia

Uruguay se enfrentará a Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia con la vista puesta en un pasado histórico beneficioso que indica que nunca ha perdido ante el conjunto galo en un partido de la Copa del Mundo.



En total, ambas selecciones, que se enfrentarán el próximo sábado en Nizhny Novgorod, han jugado tres partidos que se saldaron con una victoria para el conjunto charrúa y con dos empates. Todos, se disputaron siempre en la fase de grupos.



El primer antecedente se vivió en Inglaterra 1966, cuando Uruguay, dirigida por Ondino Viera, derrotó a Francia 2-1 con un par de tantos de Julio César Cortés y Pedro Rocha que remontaron el acierto inicial de Héctor de Bourgoing, un argentino nacionalizado francés.



Aquel encuentro era el segundo de la fase de grupos para los dos contendientes. Francia, venía de empatar 1-1 ante México. Uruguay, había hecho prácticamente lo mismo pero sin goles y contra Inglaterra. El choque, iba a ser decisivo para clasificarse para la siguiente ronda y Uruguay, acabaría en octavos después de empatar el tercer encuentro con México. La Alemania de un joven Beckenbauer, acabaría su aventura en la siguiente ronda con una goleada (4-0).



El siguiente encuentro que disputaron ambas selecciones en un Mundial fue en Corea y Japón 2002. Francia era la vigente campeona e inició el torneo con una sorprendente derrota ante Senegal. Mientras, Uruguay había perdido 1-2 frente a Dinamarca. El partido era a vida a muerte y el empate sin goles final sentenció a ambas, que quedaron eliminadas en la primera fase.



Uruguay y Francia se encontraron por última vez en Sudáfrica 2010 y, también, en una fase de grupos. En aquella ocasión, se enfrentaron en el primer partido y, de nuevo, firmaron un 0-0. El conjunto galo, en pleno declive, no alcanzó ni siquiera los octavos de final. El cuadro "Celeste", con Diego Forlán, Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín al frente, alcanzaron las semifinales.



También existen otros enfrentamientos entre Uruguay y Francia, pero ya fuera de la historia de los Mundiales. El resto, hasta cinco, son amistosos a excepción del encuentro que disputaron ambos de los Juegos Olímpicos de París 1924 y que acabó, como no, con victoria charrúa por 1-5. Marcaron por partida doble Pedro Petrone y Héctor Scarone y se unió a la fiesta Ángel Romano.



En París, 62 años después, se celebró el primer amistoso entre ambas selecciones. En 1985, en el Parque de los Príncipes, Francia ganó 2-0 a Uruguay. El equipo de Michel Platini fue demasiado para un once en el que destacaba Enzo Francescoli.



Los otros dos amistosos no fueron positivos para Francia. El primero de ellos, en 2012 en Le Havre, acabó sin goles. Y, el segundo, en Montevideo, en 2013, se lo llevó Uruguay con un tanto de Luis Suárez.



El resultado total es muy favorable para Uruguay. De ocho enfrentamientos, ha ganado tres, ha empatado cuatro y sólo ha perdido uno. Y, en la Copa del Mundo, no conoce la derrota ante Francia. Ahora, en los cuartos de final de Rusia 2018, espera no sufrir la primera.