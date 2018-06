Mercado: "Estamos muy tristes"

Mundial Rusia 2018

EFE

Gabriel Mercado, defensa del Sevilla, reconoció que los componentes de la selección de Argentina estaban "muy tristes, esa es la realidad" tras caer eliminado del Mundial de Rusia al perder contra Francia (4-3).



"No pudimos pasar, era lo único que queríamos. Hicimos un esfuerzo enorme en el primer tiempo a pesar de no jugar bien, pero nos encontramos el segundo gol y después el partido se hizo muy cuesta arriba", explicó a pie de campo a FIFA TV.



Mercado consideró que el tanto de Benjamin Pavard, que situó en ese momento el 2-2 provisional, llegó muy poco después del suyo y que ello no dejó a la Albiceleste acomodarse en defensa.



"Estamos muy triste, esa es la realidad. Nuestro sueño era llegar hasta el final y no pudimos conseguirlo", comentó el sevillista, quien dio las gracias "a la gente que hizo un esfuerzo enorme para estar acá y apoyar" a la selección.