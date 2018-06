Kjaer: "Croacia nos respeta"

Mundial Rusia 2018

Sábado 30| 11:04 am





EFE

Simon Kjaer, defensa central de Dinamarca, aseguró este sábado en rueda de prensa que su rival en los octavos de final del Mundial, Croacia, respeta a su selección después de sumar muchos partidos oficiales sin perder.



La última derrota en un partido oficial del conjunto danés data del 11 de octubre de 2016, cuando perdió frente a Montenegro en la fase de clasificación para el Mundial. Desde entonces, suma doce partidos oficiales sin perder.



Ese dato, para el zaguero sevillista, es suficiente para que su rival de este domingo sea cuidadoso con Dinamarca: "Desde Montenegro no hemos perdido y creo que hemos construido algo bueno desde entonces. También creo que Croacia es consciente, por lo que no hay duda de que nos respeta. No creo que seamos un equipo divertido contra el que jugar", señaló.



Preguntado por el papel que juega el portero Kasper Schmeichel en la selección, sentado a su lado en la rueda de prensa previa al choque ante Croacia, declaró que su compañero muy importante para el conjunto danés.



"Él tiene un gran impacto en nosotros tanto fuera del campo como dentro. Kasper es un gran portero y no me sorprende su gran nivel. Es un portero "top". Estamos muy contentos con él", declaró.



Por último, preguntado por las sensaciones que tiene por ser el capitán de Dinamarca, dijo estar "muy orgulloso" por ello y añadió que espera seguir en el Mundial para seguir llevando el brazalete en cuartos de final