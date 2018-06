Uruguay y Portugal abren pasarela para dos de los mejores atacantes del mundo (+Infografía)

Mundial Rusia 2018

Viernes 29| 10:30 pm





EFE

Uruguay y Portugal se citan este sábado en Sochi con sensaciones opuestas al término de la fase de grupos del Mundial de Rusia, sin fútbol deslumbrante, pero con un poder de fuego innegable que deja la serie abierta y sin favoritos en busca del clasificado a los cuartos de final.



Ambas selecciones superaron la fase de grupos sin derrotas y en el duelo de octavos de final abrirán un menú de atractivos duelos.



Frente a frente quedarán el central del Atlético de Madrid Diego Godín con el goleador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, un duelo con 28 capítulos ya en la Liga española que sigue generando morbo.



Pero, como si fuera poco, Cristiano Ronaldo tiene otro candidato para robarle la escena, el ariete del Barcelona Luis Suárez, que en territorio ruso ya ha firmado dos tantos.



Ambos son los goleadores históricos de sus selecciones.



Cristiano Ronaldo marcó cuatro goles y desperdició un penalti en la fase de grupos, aunque también recibió una tarjeta amarilla por lo que en caso de sumar otra y si Portugal avanza, se perderá el partido de cuartos de final.



La Celeste ganó los tres encuentros y mantuvo imbatida su portería: derroto a Egipto y a Arabia Saudí por el mismo 1-0, y vapuleó a los anfitriones por 3-0.



La Selecção das Quinas debutó con un pirotécnico 3-3 con España, venció por 1-0 a Marruecos y selló un 1-1 con Irán.



No obstante, estas formaciones han llegado con semblantes diferentes a los octavos de final.



Los de Fernando Santos padecieron lo insospechado para no quedar al margen en el último suspiro. Por contra, los pupilos de Oscar Washington Tabárez se dieron un festín a expensas de Rusia.



Uruguay intentará mantener el buen tono de la primera fase y extender la racha que le hace, a la luz de los antecedentes, un rival complicado para Portugal, que no pudo ganar en los dos únicos enfrentamientos históricos: dos amistosos en 1966 y 1972, que se saldaron con 3-0 en Lisboa y 1-1 en Río de Janeiro, respectivamente.



Sus números hacen de Uruguay un equipo fiable: el conjunto del 'Maestro' Óscar Tábarez logró en su estreno su primera victoria en 48 años en un primer partido de un Mundial. Además, mantuvo su portería a cero en los tres partidos de la fase de grupos, algo inédito en el cuadro charrúa.



También, por tercera vez consecutiva, alcanzó los octavos de final. Lo consiguió con una sólo tarjeta amarilla, algo que Uruguay no hacía desde México 1970; y el portero Fernando Muslera superó el récord uruguayo de presencias en una Copa del Mundo que tenía el mítico guardameta Ladislao Mazurkiewicz.



El portero del Galatasaray, dejó la marca en 14 duelos y la aumentará contra Portugal.



Todos esos récords no servirán para nada si los hombres de Tabárez no consiguen eliminar a Portugal y avanzar a los cuartos de final, en los que tendría un cómodo encuentro sin desplazamientos en Nizhny Novgorod ante Francia o Argentina.



El 'Maestro', que con 71 años podría estar ante su último Mundial, quiere alargar su estancia en Rusia y, por lo menos, igualar su mejor registro: las semifinales de Sudáfrica 2010.



Para ello tiene que confeccionar un equipo que, salvo la duda del defensa José María Giménez, está al completo y sin lesionados. El central no pudo enfrentarse a Rusia en el último partido por molestias musculares y este jueves recibió el alta médica.



Si Tabárez lo estima conveniente, podrá contar con su jugador. Si no, alineará a Sebastián Coates junto a Diego Godín.



El técnico aún tiene dudas en un par de posiciones. Todas están claras excepto los extremos.



Nunca ha repetido en los tres partidos. En el primero jugaron Giorgian De Arrascaeta y Nahitan Nández; en el segundo, dos más veteranos: Carlos Sánchez y Cristian 'Cebolla' Rodríguez; y en el tercero, Diego Laxalt y de nuevo Nández, que hicieron de laterales largos en un sistema con tres defensas y cinco medios con Torreira en el centro con Rodrigo Bentancur y Matías Vecino.



Sea cuál sea el sistema y los jugadores que utilice, Uruguay será un rival muy incómodo para Portugal. Todos sus jugadores han ido de menos a más y despejando dudas en sus tres partidos.



Ganó a Egipto con mal juego y un cabezazo de Giménez en el último minuto. Despachó a Arabia Saudí con un tanto de Luis Suárez y dudas creativas. Y ante Rusia, goleó por 3-0 con un fútbol más alegre que quiere prolongar frente a Portugal para seguir en el Mundial.



Pisar octavos no es una experiencia nueva para la Celeste en el siglo actual. En Sudáfrica 2010 derrotó por 2-1 a Corea del Sur con doblete de Luis Suárez y a continuación venció en tanda de penaltis a Ghana. Solo paró en las semifinales ante Holanda.



En Brasil 2014, sin Suárez debido a su expulsión por morder al italiano Giorgio Chiellini, la Celeste cayó ante Colombia por 2-0.



Los Lusos vencieron por 1-0 a Holanda en la edición de Alemania 2006, y cayeron por 0-1 ante España en Sudáfrica 2010.



- Alineaciones probables:



Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian 'Cebolla' Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.



Seleccionador: Oscar Washington Tabárez.



Portugal: Rui Patricio; Raphael Guerreiro, Pepe, José Fonte, Cédric; Adrien Silva, William Carvalho; Bruno Fernandes o Ricardo Quaresma; Joao Moutinho; André Silva o Goncalo Guedes y Cristiano Ronaldo.



Seleccionador: Fernando Santos.



Árbitro: César Ramos (México).



Estadio: Estadio Olímpico Fisht, en Sochi.



Hora: 21.00 local (2.00 pm VEN)