LaLiga, representada en todos los supervivientes salvo en Inglaterra

EFE

LaLiga estará representada en siete de los ocho equipos clasificados para los octavos de final del Mundial de Rusia, ya que el único equipo que no cuenta con jugadores del torneo español es Inglaterra.



La competición doméstica española, instalada en la cima del fútbol de ligas mundial, seguirá teniendo un papel relevante en la Copa del Mundo, como ha tenido en la fase de grupos.



En la selección anfitriona, la gran revelación ha sido el extremo del Villarreal Denis Cheryshev, clave para la clasificación del conjunto ruso con sus tres dianas y su fútbol desde que saltó al césped en el encuentro inaugural frente a Arabia Saudí.



Cheryshev se enfrentará precisamente en octavos a varios compañeros con los que compartió cantera en el Real Madrid y a los internacionales españoles a los que se mide cada fin de semana. España, lógicamente, es el equipo que más jugadores de LaLiga cuenta.



Uruguay presenta a los atléticos José María Giménez y Diego Godín, que abanderan a la única defensa que aún no ha visto batida su portería, y a los goleadores Luis Suárez, Cristian Stuani y Maxi Gómez, si bien estos dos últimos tienen un protagonismo escaso en la Celeste.



Cristiano Ronaldo y Gonçalo Guedes es la aportación de LaLiga a la selección lusa. El delantero del Real Madrid ha sido uno de los protagonistas del torneo y el veloz valencianista se ha mantenido en el once inicial de Fernando Santos.



El madridista Raphael Varane, el barcelonista Samuel Umtiti y el atlético Lucas Hernández son fijos en la zaga de Francia, al igual que el rojiblanco Antoine Griezmann en ataque. No así el medio sevillista Steven Nzonzi y el zurdo barcelonista Ousmane Dembele, que no ha conseguido brillar en exceso.



Simon Kjaer, central del Sevilla, está capitaneando el proyecto de Dinamarca, en el que el céltico Pione Sisto es uno de los habituales y el ahora deportivista Michael Krohn-Dehli aguarda su oportunidad real.



De las botas de Gabriel Mercado salió el gol salvador de Marcos Rojo para Argentina ante Nigeria, y Éver Banega se postula como el hombre idóneo para que Leo Messi abandere el sueño de la Albiceleste.



La gran actuación de Croacia hasta el momento se ha resguardado en la calidad y clase en la medular del madridista Luka Modric y el barcelonista Ivan Rakitic. El atlético Sime Vrsaljko está cumpliendo en el lateral derecho y Mateo Kovacic, como en el Santiago Bernabéu, trata de aprovechar todos los minutos que le concedan.



El barcelonista Filippe Coutinho ha sostenido a la Canarinha con sus goles y buen fútbol. El madridista Casemiro es el sostén del cuadro de Tite junto a hombres como el azulgrana Paulinho, que ha exhibido su capacidad de llegada al área rival, y Marcelo, indiscutible, se lesionó en el último partido ante Serbia y su relevo, el atlético Filipe Luis, cumplió en el lateral izquierdo.



Fabian Schar ha conseguido que Suiza se mantenga en liza con su firmeza en el centro de la zaga, John Guidetti y su Suecia siguen en plan matagigantes al eliminar a Alemania (tras haberlo hecho en la previa con Holanda y en la repesca con Italia) y los mexicanos de LaLiga, Héctor Moreno, Miguel Layún y Andrés Guardado, son claves en el sueño azteca.



Thomas Vermaelen, central del Barcelona, parece haber superado los problemas físicos con los que llegó al Mundial y ya pudo incluso debutar, al igual que el joven Adnan Januzaj, que ante Inglaterra logró uno de los goles más bonitos del torneo para permitir que Bélgica completara el pleno de triunfos.



Indudablemente Yerry Mina es uno de los protagonistas de la clasificación de Colombia con sus dos tantos y con el hecho de afianzarse en el centro de la zaga. Johan Mojica es indiscutible en el lateral zurdo y Carlos Sánchez vivió la cruz de la moneda cuando fue expulsado al principio del partido ante Japón por una mano.



Jefferson Lerma, artífice de la permanencia del Levante, empezó de titular ante Japón y perdió en los dos siguientes partidos dicha condición, y el villarrealense Carlos Bacca y el sevillista Luis Muriel aún no han 'mojado'.



Japón, que se ha colado entre las selecciones europeas y americanas, dispone de su corta pero destacada representación de LaLiga con el getafense Gaku Shibasaki y Takashi Inui, quien tras su periplo esperanzador en el Eibar ha fichado por el Betis. Ambos han destadado en la andadura de los 'Samurais blues'.