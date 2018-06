Maradona desmiente rumores de su salud y asegura que está "bien cuidado"

Mundial Rusia 2018

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró que son falsas las noticias sobre su estado de salud que se difundieron tras el partido entre Argentina y Nigeria pues está "muy bien cuidado".



"Estoy perfecto, nunca estuve mejor", aseguró Maradona en su programa De la Mano del 10, transmitido por el canal interestatal Telesur.



Indicó también que se hace análisis de salud periódicos por lo que pidió a sus seguidores "que no se hagan eco de comentarios y noticias falsas".



Maradona negó que haya sido trasladado en una ambulancia a un hospital y señaló que no se explica cómo en las redes sociales "se comenzaba a viralizar una mentira" que, a su juicio, no tenía sentido.



"El 10" sufrió una bajada de presión después del partido en el que Argentina derrotó 1-2 a Nigeria y que supuso la clasificación de la albiceleste a octavos de final del Mundial Rusia 2018 tras un criticado desempeño en los dos primeros encuentros.