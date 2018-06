Vermaelen sobre Kane: "Es un delantero de clase mundial"

Mundial Rusia 2018

Miércoles 27| 2:48 pm





EFE

El defensor de la selección belga Thomas Vermaelen elogió a su rival de mañana, el delantero inglés Harry Kane, del que dijo que es "un delantero de clase mundial".



"Lo que ha hecho en la Premier League, lo he visto por televisión, ha marcado muchos goles, es muy importante para el Tottenham y para Inglaterra. Es un delantero completo, fuerte, marca goles, y para mí es un delantero de clase mundial", señaló en la conferencia de prensa previa al Inglaterra-Bélgica de mañana.



En un duelo entre dos equipos ya clasificados para octavos de final que se disputarán el primer puesto del grupo con los consiguientes cálculos de posibles rivales para las eliminatorias, Vermaelen aseguró que ninguno de los futbolistas que salgan al terreno de juego querrán perder.



"No salimos al campo para perder, no pensamos así, no pensamos en ser primeros o segundos, solo pensamos en ganar el partido. Las cosas no son así, y no estamos pensando en nuestro oponente de la siguiente fase", señaló.



Cuestionado sobre si son los favoritos en la sombra de este Mundial, Vermaelen dijo que no son "el gran favorito" pero sí se consideran "'outsiders' con posibilidades de ganar".



"Tenemos buenos resultados y buen juego, el campeonato ha empezado muy bien para nosotros, pero no pensamos en los cuartos de final o las semifinales, solo en el siguiente partido", declaró.



Aunque reconoció que sus rivales hasta ahora, Panamá (a la que ganaron 3-0) y Túnez (5-2) no son "los equipos más fuertes", Vermaelen apuntó que los marcadores y la forma en la que jugaron "son obvios".



"Mira lo que le ha pasado a Alemania, nunca sabes qué puede ocurrir jugando contra estos países", añadió, en referencia a la eliminación de Alemania con derrota este miércoles contra Corea del Sur (2-0).



Vermaelen, que solo ha disputado 20 partidos esta temporada en el Barcelona por distintas lesiones y no ha podido disputar los amistosos programados por Bélgica, dijo que aunque hubiera sido "ideal jugar más partidos" esta "preparado" y podría jugar mañana.



El central belga, de 32 años dijo que no ha pensado en si este será su último Mundial ya que se siente "bien" y tampoco desveló si mañana jugará de inicio o será el capitán de los 'Diablos Rojos', ya que hasta tres horas antes del encuentro no saben la alineación, según confirmó su entrenador, el español Roberto Martínez.



Respecto a su rival de mañana, Inglaterra, dijo que no está sorprendido por su estilo de juego ofensivo y sus buenos resultados (victorias 1-2 a Túnez y 6-1 a Panamá): "Son un equipo joven, con talento, esperaba que jugaran de esa manera y espero que lleguen lejos en este Mundial", finalizó.