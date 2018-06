Pékerman cree que Yerry Mina será "uno de los grandes centrales del mundo"

Mundial Rusia 2018

Miércoles 27| 9:58 am





EFE

José Pékerman, seleccionador de Colombia, está "convencido" de que Yerry Mina, jugador del combinado 'cafetero' y del Barcelona, va a ser "uno de los grandes centrales del mundo".



"Más que potencial, Yerry es ya una realidad. Sin embargo, necesita la ambientación lógica de cualquier club, una ambientación es normal. No tengo ninguna duda de que va a tener el nivel que demostró en el último juego de la Selección Colombia. Estoy convencido de ello. Yerry está para un lugar importante dentro del fútbol", aseguró este jueves Pékerman en la ciudad rusa de Samara, donde mañana Colombia se juega su continuidad en el Mundial contra Senegal.



"Siendo un jugador fundamental en Brasil y teniendo muchas ofertas optó por ir al Barcelona pensando que la situación allí iba a ser otra. Pasó un momento difícil y así llegó a esta etapa del Mundial. Nosotros lo recibimos así y nunca dudamos de él; nunca dudamos de su capacidad. Para mí va a ser uno de los grandes centrales del mundo", declaró el argentino.



El seleccionador 'cafetero' lamentó que el "momento difícil" que le tocó vivir a Mina en el conjunto azulgrana, cuando fue uno de los señalados por las críticas tras la dolorosa derrota a manos del Levante.



"Venía quizá de un momento difícil; el Barcelona perdió el invicto con el Levante y él jugó en un momento que parecía favorable para el equipo, pero no era así. El equipo estaba ya coronado con el título, pero se puso mucha presión sobre el invicto y le tocó un partido no de acuerdo a lo que conocemos de él", expresó Pékerman.



"Fue afectado por un partido malo del equipo y recibió muchos goles ante un club que normalmente no hace muchos goles. Eso le afectó", manifestó el preparador argentino.



Mina fue uno de los futbolistas más destacados en la goleada de la selección colombiana sobre Polonia (3-0) del pasado domingo en la segunda jornada del Grupo H en el estadio Kazán Arena, al anular por completo al delantero Robert Lewandowski y anotar el tanto que abrió el marcador.