Vecino: "El partido contra Portugal se decidirá por detalles"

Mundial Rusia 2018

Miércoles 27| 8:12 am





EFE

Matías Vecino, centrocampista de la selección uruguaya, afirmó este miércoles en rueda de prensa que el partido que disputará ante Portugal en los octavos de final del Mundial se decidirá por "detalles".



El jugador charrúa habló sobre el próximo compromiso de su selección. Portugal, a su juicio, es un gran equipo que pondrá mucha resistencia a los hombres de Óscar Tabárez.



"Un partido equilibrado. Somos dos equipos que se equiparan en fuerza y potencial. El partido contra Portugal se va a decidir por detalles. Somos dos equipos equilibrados. Jugadas puntuales decidirán el choque", explicó.



Cuestionado por cómo se sintió después del choque ante Rusia y por cómo ha evolucionado Uruguay desde el primer partido, indicó que en el último encuentro se "mejoró el nivel de juego" de los hombres de Óscar Tabárez.



Sobre su actuación personal en la primera fase, reconoció que tiene que hacer autocrítica porque es "exigente" consigo mismo.



"Soy consciente de que los primeros partidos no fueron los mejores. Como equipo no salieron las cosas como queríamos. Nos costó a Rodrigo Bentancur y a mí encontrar el pase entre líneas. En el último partido se notó", manifestó.



Respecto a los jugadores que tiene Portugal, destacó a Joao Mario, con quien compartió seis meses en el vestuario y a quien definió como un futbolista "muy técnico".



"Es un jugador muy importante. A los demás no me he enfrentado. Es el último campeón de Europa. Tenemos que estar al mejor nivel porque sabemos que va a ser un partido difícil. Cristiano es un especialista y hay que tratar de evitar las faltas. Son cosas que se trabajan dentro de la cancha y trataremos de evitar las faltas cerca del área", concluyó.