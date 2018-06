Pogba: "Nos hacen faltan aficionados, no espectadores"

Mundial Rusia 2018

Martes 26| 3:13 pm





EFE

El centrocampista de la selección francesa Paul Pogba pidió hoy el apoyo de todos los franceses tras el empate sin goles con Dinamarca que acabó con pitos.



"Necesitamos al jugador número 12, pero nos hacen falta aficionados y no espectadores", criticó.



"No sé si quienes han pitado han sido los franceses. El público quería espectáculo pero nuestro objetivo era pasar primeros y lo hemos conseguido. No sé si esperaban un 10-0 o un 5-0, pero lo más importante era el pase y lo tenemos", dijo Pogba.



"Ahora celebramos el pase, pero esto va a pasar rápido y hay que concentrarse para el próximo partido", concluyó el medio del Manchester United.