Son: "Alemania es el mejor equipo del mundo"

Mundial Rusia 2018

EFE

La estrella de la selección de Corea del Sur, el delantero del Tottenham Hotspur Son Heung-min, calificó a Alemania, su rival de mañana en la tercera y última jornada del Grupo F de Rusia 2018, como "el mejor equipo del mundo".



"Es el mejor equipo del mundo, el más fuerte. Y así lo demostraron en el Mundial de hace cuatro años en Brasil, donde ganaron el título. Jugar contra ellos es un gran honor, pero sueño con que saquemos un buen resultado", aseguró este jueves Son en la rueda de prensa previa al choque con la 'Mannschaft'.



Coreanos y alemanes se juegan el miércoles en el estadio Kazán Arena su continuidad en la Copa del Mundo, en un duelo en el que los asiáticos necesitan un victoria por dos goles de diferencia para acceder a octavos mientras que los europeos podrían pasar a la siguiente fase con un empate.



"Alemania tiene que ganar y nosotros también. Ellos son los vigentes campeones del mundo y los actuales número uno en el ránking FIFA", dijo el delantero del Tottenham, que puso de espejo a la selección de México, verdugo en la primera jornada de los germanos.



"Mucha gente pensaba que México no podría con Alemania y los ganaron. Ahora nosotros nos fijamos en ellos. Aceptamos que son mejores que nosotros, pero vamos a darlo todo por conseguir los tres puntos", añadió.



La estrella del combinado surcoreano lamentó las bajas del centrocampista Ki Sung-yueng y del defensa Park Joo-ho, dos futbolistas "irremplazables", pero pidió al equipo que dé "un paso adelante" mañana ante Alemania.



"Las bajas son muy importantes, ya que los dos son jugadores claves y es una pena no poder contar con ellos, sobre todo con Ki. Es una pieza clave y un pilar en este equipo. Sin embargo, no podemos hacer nada al respecto, así que el resto de los jugadores deben dar un paso adelante", aseguró Son.