Técnico de Corea cree que tienen "un 1% de posibilidades" de ganar a Alemania

Mundial Rusia 2018

EFE

El seleccionador de Corea del Sur, Shin Tae-yong, colgó este martes el cartel de favorito a Alemania y dijo que tienen "un 1 % de posibilidades" de derrotar mañana al vigente campeón del mundo.



"Alemania es mucho mejor que nosotros y no va a ser un partido sencillo. Tendremos nuestras oportunidades y nos fijamos en México: si ellos ganaron a Alemania, nosotros también podemos hacerlo. Lo vamos a dar todo para ganar el partido", aseguró Shin.



"Nos enfrentamos al vigente campeón del mundo y, aunque hayamos mejorado como equipo, no va a ser nada fácil. Tenemos un 1 % de posibilidades de ganar, aunque también tenemos un hilo de esperanza. Objetivamente ellos son mejores que nosotros, pero en el fútbol se dan situaciones inesperadas", apuntó.



El seleccionador coreano lamentó también que las cosas no les hayan salido como habían planeado, ya que confiaban en que Alemania ganara sus primeros dos partidos y llegara "más relajada" a la tercera y última jornada del grupo.



"Las cosas no nos han salido como habíamos planeado, aunque a Alemania tampoco. Ellos deberían haber ganado sus dos primeros partidos y que en éste último estuvieran más tranquilos, más relajados. Esa era la predicción que hicimos, pero la situación es mucho más compleja ahora", expresó Shin.