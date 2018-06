Guerrero dedica el triunfo a Farfán y pueblo peruano

Mundial Rusia 2018

EFE

Paolo Guerrero, autor del segundo tanto de la selección de Perú en la victoria sobre Australia, aseguró que este triunfo es para el "pueblo" del país y para su compañero Jefferson Farfán, que no pudo jugar por lesión.



Guerrero comentó que el próximo año tienen "un nuevo desafío en la Copa América de Brasil" y que en el Mundial de Rusia 2018 demostraron que "perú puede jugar como cualquier equipo".



El primer '9' peruano en marcar en una Copa del Mundo fue el líder en la exitosa despedida de la selección de Perú de Rusia 2018, donde causó una buena imagen pero no pudo progresar al quedar tercero del grupo C tras Francia y Dinamarca, que empataron a cero en el otro partido de la última jornada de esta serie.