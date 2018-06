Alemania sufre una importante baja ante Corea del Sur

Mundial Rusia 2018

Joachin Löw, seleccionador de Alemania, confirmó este martes que el centrocampista Sebastian Rudy no llegará a tiempo al partido del miércoles frente a Corea del Sur, pero que el defensa Mats Hummels está "totalmente recuperado" y sí podrá participar.



"Rudy no está en condiciones de jugar. El partido le llega demasiado temprano, por dos o tres días no podrá estar. Se rompió la nariz en varias partes y, aunque tiene una máscara protectora, no tendría sentido arriesgarlo", aseguró Löw en el Kazán Arena en la rueda de prensa previa al choque con el combinado coreano.



"Ni él ni Boateng, que está sancionado (vio dos amarillas en el último choque, ante Suecia), podrán jugar. Para el partido contra Corea tenemos a 18 futbolistas disponibles", añadió el germano.



Además, Löw confirmó que Mats, quien "ha entrenado con normalidad los dos últimos días", podrá jugar después de haberse recuperado a tiempo de la lesión en el cuello que le hizo perderse el choque con Suecia.



"Hummels ha entrenado con normalidad los dos últimos días y podrá jugar mañana", dijo el técnico teutón.