¿Por qué la fase de grupos cierra con dos partidos simultáneos? (+Video)

Leonardo Picón Lobo | @lepilo65

Durante los primeros encuentros del Mundial de Fútbol la primera etapa, también llamada fase de grupos, tiene programados sus partidos de una forma en que la última fecha para que los cuatro integrantes de ese encuadre jueguen a la misma hora.

Anteriormente, los partidos se jugaban a distintas horas. Si esa medida se hubiera mantenido España vs Marruecos se hubiera realizado las 10:00 AM hora de Venezuela y el Irán vs Portugal cuatro horas más tarde, por citar un ejemplo. O al día siguiente.

Pero vemos como ahora todos los grupos culminan su ronda con partidos a la misma hora. Esta medida comenzó a ejecutarse a partir del Mundial México 1986 y les damos el origen de la situación.

El Grupo B de España 82 lo integraron Alemania, Austria, Argelia y Chile.

Para el último encuentro de todos, Argelia se enfrentaba a Chile y más tarde Alemania contra Austria.

Argelia superó a Chile 3 el 24 de junio de ese año para quedar con cuatro puntos, producto de una victorias ante Alemania (1-2) y ante Chile (3-2) para cerrar. Hay destacar aquí que para entonces los triunfos daban dos puntos y el empate uno, cuestión que también cambió para estimular la ganancia y reducir el margen de especulación de resultados.

Quedaba entonces definir el grupo con Alemania vs Austria el 25 de junio. Ambos equipos tenían las cuentas. Si ganaba Austria quedaba fuera Alemania, lo mismo que un empate. Si Alemania ganaba por uno o dos goles de ventaja pasaban ambos.

¿Y qué pasó? Alemania metió gol a los 10 minutos. A partir de allí el partido perdió intensidad y el público contempló atónito como los jugadores se pasaban el balón sin agresividad. No hubo un solo tiro a puerta después de eso y así ambas selecciones, con un resultado que les convenía a ambos países, terminaron clasificando.

A continuación los resultados de ese grupo B, que cambió unas reglas para evitar la especulación con los resultados.

Alemania Federal 1 : 2 Argelia (16 de junio)

Chile 0 : 1 Austria (17 de junio)

Alemania Federal 4: 1 Chile (20 de junio)

Argelia 0 : 2 Austria (21 de junio)

Argelia 3 : 2 Chile (24 de junio)

Alemania Federal 1 : 0 Austria (25 de junio).