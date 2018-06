Jefferson Farfán no jugará ante Australia

Mundial Rusia 2018

El delantero peruano Jefferson Farfán estará, al menos, un mes de baja, aunque su estado es satisfactorio, según reveló a través de las redes sociales.



Ante el silencio de la concentración de Perú sobre el estado del jugador, ingresado en una clínica de Moscú tras haber sufrido un traumatismo craneal en un entrenamiento el pasado sábado, ha sido el propio jugador quien ha querido calmar a los aficionados.



"Gracias, mil gracias por tanto apoyo, fue muy duro el momento que pasé el día sábado. Pero solo me quedaré en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros y los médicos, la selección completa", dijo el futbolista del Lokomotiv de Moscú a través de las redes sociales.



"Quiero reiterar mis agradecimientos a todos por las muestras de cariño y afecto: amigos, familiares, conocidos, desconocidos, etc. Gracias a Dios estoy estable al lado de mi madre y mis hijos", agregó.



El futbolista lamentó no poder ayudar a Perú a ganar el último partido del Mundial de Rusia mañana contra Australia, aunque se mostró convencido de que ganarán.



"Ahora solo queda recuperarme pensar en mi salud y en mi familia. Moría por estar con mis compañeros este último juego, pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica", señaló.



"Confío mucho en ustedes, equipo ¡Sé que nos van a dar una alegría! Y recuerden algo, esto es el gran comienzo de lo que se viene para nuestra selección. Arriba Perú carajo", concluyó.