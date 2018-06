Tomas Berdych es baja para Wimbledon

Mundial Rusia 2018

Domingo 24| 7:40 am





El checo Tomas Berdych, 19 del mundo, ha anunciado que renuncia a participar en el torneo de Wimbledon (2 al 15 de julio) debido a un problema en la espalda.



Berdych fue finalista en la edición de 2010 contra el español Rafael Nadal, y semifinalista en 2016 y 2017.



"He estado sufriendo de dolor de espalda durante varios meses", ha comentado el checo. "He intentado todos los tratamientos y soluciones médicas posibles para seguir jugando. Desafortunadamente, no está mejorando y mis intentos de ponerme en forma para la temporada de césped han fracasado".



Berdych, de 32 años, que llegó a ser cuarto del mundo en mayo de 2015, participó en el reciente torneo de Stuttgart, y derrotó al francés Benoit Paire en primera ronda, para ceder después ante el canadiense Milos Raonic.



Durante la reciente temporada de tierra no ha ganado ni un solo partido, en sus participaciones en los torneos de Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros. El año pasado dio por terminada su temporada en octubre debido a esta preocupación por la espalda, y tras retirarse de Wimbledon no se sabe cuando y donde regresará al circuito. EFE.