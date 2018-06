Seis claves del triunfo que acerca a Brasil a octavos de final

Mundial Rusia 2018

Un triunfo sobre Costa Rica que solo cuajó a los 91 minutos y resultó incontestable en el 97 ha acercado a Brasil a los octavos de final y dejado en la cuneta a Costa Rica.



A continuación, las claves que encontró Brasil para llegar a cuatro puntos en dos presentaciones.



1-Neymar para bien y para mal



Aún no recupera la forma ideal desde que su paso por el quirófano en marzo pasado pero su presencia enciende las alarmas de las defensas rivales. Pelea con sus custodios, insulta los árbitros, incluso con sus compañeros (que lo diga el capitán Thiago Silva).



La intensidad de su juego, de su persistencia conmueve y emociona a los suyos y él llora. Y mientras Neymar hace ruido y acapara la atención, otros como Philippe Coutinho trabajan y producen en silencio.





2- El método Coutinho



Después de dos salidas el mediocentro Philippe Coutinho presenta los detalles más contundentes en el equipo de Tite: es el goleador de Brasil con un gol anotado en cada partido, y ha sido proclamado por la FIFA como el mejor de la cancha.



No deja de ser irónico pues en el plan original del seleccionador, el jugador del Barcelona era el llamado a abrir los caminos de Neymar, a servir los balones limpios para los goles de Gabriel Jesús. Ahora 'el Método Coutinho' parece ser la fórmula más cercana a la victoria.





3- Tres punto más y un piano menos para cargar



El debut con empate 1-1 con Suiza tendió un manto de duda sobre el funcionamiento del colectivo brasileño y la eficacia de 'los 4 Fantásticos'. Cinco días después se vio un equipo más solidario y vibrante, pero el sufrimiento que causó tener que esperar hasta el final los goles decisivos aliviaron de la tensión extrema que hubiera deparado un nuevo empate.



Es verdad que la clasificación no quedó asegurada, pero depende exclusivamente de lo que hagan los brasileños frene a Serbia-.



4-Brasil, 47 partidos después



El gol de falta no es un detalle mínimo para sacar ventaja al rival o quedar contra las cuerdas en un torneo. Costa Rica perdió en su debut ante Serbia con una jugada a balón parado y vio sepultadas sus aspiraciones en el segundo partido con uno impulsado por Neymar que puso la guinda (2-0).



Hasta entonces, la selección Canarinha completó 47 partidos sin marcar un gol de falta. El último llegó tras un impacto certero del mismo Neymar en un partido amistoso ganado por 1-0 a Colombia y con el que Dunga comenzaba su segunda era como seleccionador.



5- A más regates, más faltas y peligros



Uno de los notorios cambios introducidos por Tite para potenciar la rebeldía de sus jugadores fue pedirles literalmente que abusaran de los regates frente al área de Costa Rica.



No es un invento del entrenador, pues regatear con el balón atado al botín está en el ADN de los brasileños. Lo importante es evitar que aflore el individualista en detrimento del juego colectivo.



Pues bien, con la recomendación aumentó el número de faltas y con ellas las posibilidades de convertir. La menú de cobradores es amplio pues, además de Neymar, están Willian y Coutinho.



6- Douglas Costa y Firmino, invitados inesperados



El éxito de 'los 4 Fantásticos' no parece estar asegurado y de su reinvención parece estar convencido Tite. Gabriel Jesús ha comenzado a dar muestras de nerviosismo por no tener muchas oportunidades de gol, Willian se ha mostrado tibio en los dos partidos jugados. Y ambos han tenido que dejar sus puestos.



El viernes Douglas Costa sustituyó al del Chelsea y cumplió con la función de abrir la defensa de Costa Rica por las bandas. Firmino, que por segunda vez apareció desde el banco, ha lucido con un jugador más tranquilo que intimida con su presencia. A partir de él se gestó el primer gol. EFE