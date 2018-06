Brasil-Costa Rica, choque de equipos urgidos de triunfo

Mundial Rusia 2018

Jueves 21| 11:00 pm





AP

Hace cuatro años, Costa Rica fue "Pura Vida" en el "Grupo de la Muerte". Hoy necesita sobreponerse a un primer golpe, si es que quiere seguir con posibilidades de emular el papel sin precedente que desempeñó en Brasil.

Y el destino le ha puesto enfrente precisamente a Brasil, que tras el Mundial en casa donde se le pulverizó la autoestima, no hizo mucho para reconstruirla en Rusia, con un empate ante Suiza en el primer duelo.

Su duelo el viernes enfrenta a equipos urgidos de triunfo. El que no lo consiga quedará agonizante en la Copa del Mundo.

"Es muy motivante jugar con una selección como es Brasil. Máxime con lo que nos jugamos que es la posibilidad de clasificar, de seguir vivos”, valoró el capitán tico Bryan Ruiz. “Vamos a utilizar nuestras fortalezas para intentar detenerlos y buscar opciones de gol para buscar ganar el partido”.

Ganar. Qué bien le vendría a Brasil volver a hacerlo en un mundial. No lo consigue desde un enconado encuentro de cuartos de final frente a Colombia en Fortaleza.

"El partido tiene un carácter decisivo, y estamos al tanto de eso”, afirmó el técnico brasileño Tite, en la conferencia de prensa realizada el jueves. "Pero es que con la selección nacional siempre hay urgencia por mejorar su desempeño. Hay que analizar que todo lleva un proceso, hay un proceso a seguir, incluso durante la Copa del Mundo, pero entendemos la importancia del partido ante Costa Rica”.

Esa relevancia está de manifiesto, en un mundial en que Brasil busca la reivindicación. Tras estrellarse ante Alemania con aquel 7-1 en las semifinales de su mundial, Brasil llego a Rusia con las cartas credenciales de una eliminatoria destacada en Sudamérica, donde perdió sólo uno de 18 partidos.

Sus primeros 20 minutos en Rusia fueron auspiciosos, con un tanto de Philippe Coutinho que le dio la ventaja contra Suiza. Un gol polémico de Steven Zuber, quien habría cometido una falta antes de anotarlo, dejó el marcador en 1-1 y prolongó los sufrimientos de la Canarinha en los mundiales.

Incluso, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó ante la FIFA una queja, en busca de que explicara por qué no se utilizó el videoarbitraje en la controversial acción. La víspera, ese recurso de inconformidad fue rechazado, y Brasil ha comenzado con derrota un Mundial, algo que no le ocurría desde 1978, en el hostil territorio de Argentina.

Quizás pensando todavía en el árbitro y no en desaciertos de su equipo, Tite atisbó pocas mejoras posibles a la defensiva.

“Tenemos que mantener el mismo desempeño que tuvimos atrás contra Suiza”, destacó. “Pero tenemos que ser mucho más efectivos adelante”.

Para ello, Brasil necesita que Neymar mejore. Pero el astro se retiró de la práctica del martes, por un golpe en el tobillo derecho. Tite negó que sea un problema grave, pero insistió en que el astro del París Saint-Germain continúa un proceso de recuperación por un problema sufrido hace tres meses y medio en un pie, que le impidió completar la temporada en la liga francesa.

“Hemos dicho, de acuerdo con la ciencia médica, que ese proceso lleva al menos cinco partidos, son cinco partidos antes de que esté al 100%”, manifestó el estratega brasileño.

De esos cotejos, Neymar ha jugado tres, dos amistosos y el empate frente a Suiza. Llega el cuarto capítulo, y sería oportuno que Neymar adelantara su regreso a la plenitud. Será parte de la alineación de inicio, en la que Tite no hará modificación alguna respecto de los que comenzaron el domingo.

¿El único cambio? Thiago Silva como capitán, en vez de Marcelo. Tite ha prometido dar el brazalete a un jugador distinto entre un partido y otro.

Tampoco el seleccionador tico Óscar Ramírez hará mayores ajustes

“La única variante en este caso es (Bryan) Oviedo en lugar de (Francisco) Calvo como lateral izquierdo, y se mantiene una estructura pensando en un partido que es bien complejo mañana”, dijo en conferencia de prensa.

Costa Rica que se adentró en el terreno inédito de los cuartos de final en 2014 pese a figurar en un grupo que incluía a Inglaterra, Italia y Uruguay, tiene ahora que tumbar otra vez a los grandes si busca sobrevivir. Tiene frente a sí compromisos pendientes ante Brasil, segundo del ranking de la FIFA, y a Suiza, que es sexta.

Y es que su derrota por 1-0 frente a Serbia dejó comprometida la clasificación

Tras la derrota, los ticos se han reconfortado pensando que libraron un duelo muy parejo frente a Serbia, que ganó sólo gracias a un tiro libre.

“Contra Serbia el resultado no se dio, pero el planteamiento fue muy similar al de la propia Serbia, que era no arriesgar mucho en el primer tiempo. Tuvimos que haber anotado antes y no se hizo, Serbia tuvo un tiro libre perfectamente ejecutado”, explicó Ruiz.

Es cierto, y también lo es que la selección tica hizo de su desempeño defensivo la virtud principal durante la gesta de 2014. Pero está por verse si logra contener al elenco multiestelar de Brasil. Incluso lográndolo, tendría que buscar la manera de ganar el duelo.

“Tenemos esperanza y fe de que mañana podemos hacer un buen partido”, comentó Ruiz. ”Hemos enfrentado a Brasil dos veces (derrotas infligidas por Brasil en 1990 y 2002), no le hemos ganado pero hemos hecho buenos partidos. Ojalá que la tercera sea la vencida. Tenemos la motivación de jugar contra Brasil, con su mejor plantel, en un Mundial, que no se da siempre”.

¿Pero se puede ganar o Costa Rica buscará el empate para apostar a algo frente a Suiza con una buena combinación de resultados?

“Me gustaría mejor de alguna manera poderlo jugar y llevarlo a la instancia donde lleguemos a ese punto en que podamos ganar”, dijo Ramírez.

Es bueno que piense así. De otra forma, parece que estarán sólo en el pasado las glorias de esta generación de Costa Rica, el segundo equipo con el mayor promedio de edad en Rusia, con 29,5 años.