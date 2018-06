Tite: A Neymar, ni riesgos ni límites

Mundial Rusia 2018

Jueves 21| 10:56 pm





AP

Por segunda vez en este mundial, Neymar jugará de inicio pese a no encontrarse en su mejor forma. No obstante, el seleccionador brasileño Tite negó que esté poniendo en riesgo la salud del astro.

"Sí, jugará. Aquí no hay sacrificio", comentó Tite el jueves, durante una conferencia de prensa. "Queremos ganar, pero el técnico no va a jugar con la salud de un futbolista. El precio sería demasiado alto".

Neymar abandonó renqueante una práctica realizada el jueves, tras una aparente lesión en el tobillo derecho. Pero el miércoles, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) publicó fotos y un video de Neymar, entrenando con el resto del plantel, además de afirmar que el atacante se encuentra bien.

Tite aseguró que el progreso de Neymar se ha basado en lo que recomiendan los médicos.

"Es un proceso de evolución. Uno necesita acelerar los pasos", indicó. "Él ha acelerado ya ese proceso".

El jugador más caro del mundo, quien se unió al París Saint Germain procedente del Barcelona mediante una cláusula de rescisión de 222 millones de euros (260 millones de dólares), sufrió la fractura de un dedo del pie derecho el 25 de febrero.

Tras recuperarse de una cirugía, Neymar llegó al Mundial con el fútbol que le dio apenas un par de partidos de fogueo. En los dos anotó, para elevar a 55 su factura con la selección.

Pero no lució fino en el debut de Brasil en Rusia, un empate firmado el domingo ante Suiza. Aunque Neymar recibió 10 faltas en ese partido, lució notoriamente por debajo de su potencial.

El jueves, Tite se disgustó al preguntársele si había hablado personalmente con Neymar para alentarlo a que fuera menos egoísta y compartiera el balón.

"Absolutamente no. La información que tienen ustedes no es verdad”, respondió Tite alzando la voz y señalando que el concepto es falso. Insistió en que no hay necesidad alguna de poner límites a la forma en que Neymar juega.

"No voy a quitarle la iniciativa en el último tercio de la cancha. No voy a quitarle su genialidad", indicó. "El último tercio del campo es donde tienes que generar oportunidades. Yo no voy a quitarle eso a nadie”.

Cualquier resultado distinto del triunfo dejaría a Brasil en una situación complicada para avanzar a los octavos de final. Serbia lidera el Grupo E con tres puntos, luego de superar 1-0 a Costa Rica, y enfrentará a Suiza este viernes en Kaliningrado.