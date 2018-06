Thiago Silva: "Ambos equipos estamos bajo presión"

Mundial Rusia 2018

El defensor brasileño Thiago Silva, que será capitán de la 'canarinha' este viernes ante Costa Rica, dijo en conferencia de prensa que los dos estarán "bajo presión" porque necesitan lograr algo positivo, tras el empate de Brasil ante Suiza y la derrota de Costa Rica frente a Serbia.



"Sera un partido muy difícil porque ellos perdieron el primero y nosotros empatamos, eso significa que ambos estamos bajo presión, pero esto es algo normal, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y estamos tranquilos", manifestó el central brasileño.



Thiago Silva dijo que Costa Rica es "un equipo de gran calidad" y recordó que "jugó muy bien" en el Mundial de Brasil 2014, en el que los brasileños les "siguieron de cerca".



"Es verdad que no empezaron tan bien con la derrota (ante Serbia, 0-1) pero están deseando recuperarse, por lo tanto el enfrentamiento va a ser fuerte", pronosticó el defensor del Paris Saint-Germain francés.



El defensor ejercerá de capitán contra Costa Rica, después de que Marcelo Vieira lo fuera ante Suiza, dentro del sistema de capitanía rotatoria que utiliza el seleccionador Adenor Bacchi 'Tite'.



"Me siento bastante tranquilo en este sentido, creo que lo más importante es darle todo al equipo independientemente de si uno es capitán o no. Sabemos compartir la responsabilidad, aparte de quien lleve el brazalete. En otros partidos lo han sido otros compañeros y todos están dispuestos a hacerlo si lo decide el entrenador", dijo.



En San Petersburgo se viven estos días las llamadas 'Noches Blancas', un fenómeno meteorológico que provoca que haya luz del día hasta prácticamente la medianoche y comience a amanecer de madrugada.



"Es un poco difícil porque no estamos acostumbrados a estas situaciones, pero han hablado con cada uno de los jugadores de este asunto. Es importante apagar el teléfono y el iPad cuando uno se echa a la cama para relajarse y descansar", explicó. EFE