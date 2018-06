Argentina ante una encrucijada imprevista contra Croacia

Mundial Rusia 2018

Jueves 21| 12:41 am





AP

La cuenta regresiva que mide el tiempo restante de Lionel Messi con Argentina se aceleró de manera inesperada en el inicio del Mundial de Rusia.

Tras el decepcionante empate ante Islandia, en que el astro encima malogró un penal, un triunfo sobre Croacia este jueves en Nizhny Novgorod puede ajustar la marcha del reloj a su ritmo natural.

Messi cumplirá 31 años el domingo. Tenía apenas 19 cuando jugó su primer Mundial. Desde entonces ganó cuatro veces la Liga de Campeones y nueve títulos locales con Barcelona. Con la casaca albiceleste, en cambio, no dio vueltas olímpicas pese a disputar cuatro finales. El delantero ha comentado que Rusia podría marcar su despedida del seleccionado si no levanta la copa.

Para evitarlo, Argentina primero debe clasificarse en el Grupo D, lo cual se daba por descontado antes del inicio de la Copa del Mundo. Pero los albicelestes no pudieron vencer al rival que se suponía más débil de la zona y ello los obliga a una victoria sobre Croacia para no quedar a riesgo de una inesperada eliminación en primera ronda.

Hay algo que preocupa más a los argentinos que el pobre desempeño del equipo del técnico Jorge Sampaoli: el ánimo del capitán. El penal fallido fue una daga a su confianza. Sobre el astro sobrevuela la resignación. Es la peor noticia para Argentina.

"Me siento responsable", admitió el máximo artillero en la historia de la selección argentina, con 64 tantos, a la salida del vestuario el sábado tras el empate ante Islandia. Desde entonces evitó mostrarse en público hasta la práctica del martes.

"Lio se quiere hacer responsable de algo que no le corresponde", afirmó el miércoles Sampaoli en conferencia de prensa. Agregó que el equipo lo forman "40 personas", entre jugadores y personal de apoyo.

"Todos sabemos lo que representa Messi no solo para nosotros sino para 45 millones de personas en el país. Sabemos la presión que tiene. Y él sabe manejarlo", apuntó el defensor Cristian Ansaldi. "Él está bien gracias a Dios y eso nos hace bien a todos".

En el seleccionado todos se empeñan en destacar que Messi no está solo, que el grupo lo apoya y que saldrán adelante. El problema radica que Messi no necesita apoyo moral sino un equipo que lo contenga y lo haga lucir. Sampaoli, de momento, no pudo resolverlo.

Durante un Mundial no hay tiempo para dudas ni tibiezas. Sampaoli, hasta ahora extremadamente cuidadoso con la vieja guardia del seleccionado, barrió con tres históricos por bajo rendimiento y cambió el esquema durante las pruebas de los últimos días.

El defensor Marcos Rojo, el volante Lucas Biglia y el delantero Ángel Di María, soldados de mil batallas, cederán su lugar a Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristian Pavón para medirse con Croacia.

Entre Maximiliano Meza y Enzo Pérez saldrá el ladero del veterano Javier Mascherano para batallar en el mediocentro contra Luka Modric e Ivan Rakitic, dos de los mejores volantes del mundo.

Sampaoli no quiso dar detalles sobre la alineación, aunque confirmó que cambiará el planteo y dio a entender que también algunos jugadores. Lo atribuyó a que Croacia plantea desafíos muy distintos a los de Islandia.

"Tiene una generación de jugadores que respeto mucho y que van a jugar tranquilos", expresó. “Arrancó ganando un partido muy difícil".

Croacia venció 2-0 a Nigeria en el debut con una actuación superior de Modric. Pero no todo es felicidad.

El técnico de Croacia Zlatko Dalic justificó el comentario de Sampaoli, al decir que el partido con Argentina "será el más fácil" para los croatas. Aclaró que aludía al hecho de que "nadie piensa que lo podemos ganar", por lo que los croatas no tienen nada que perder.

El delantero suplente Nikola Kalinic fue expulsado el lunes de la concentración por Dalic luego de negarse a ingresar en los últimos minutos del partido ante los africanos por una supuesta dolencia en la espalda.

"Sabemos que Croacia tiene esos dos jugadores en el medio que tienen muy buen control de balón, que intentan ser protagonistas...es un equipo muy peligroso, imagino que va a ser un partido disputado", analizó Mercado.

Argentina tiene la convicción de que la propuesta más ofensiva de Croacia le conviene a su estilo.

"Nos van a dejar mucho espacio para hacer nuestro juego", afirmó Pavón, la joven figura de Boca Juniors con 22 años.

Dalic cuenta con el invalorable asesoramiento de Rakitic sobre trucos para anular a Messi, su compañero en Barcelona.

"A Messi le deseo lo mejor, pero después de jugar contra nosotros", avisó el volante.

Si Argentina gana, dependerá de sí mismo la última fecha ante Nigeria. En caso de empate, tendrá que ganar sí o sí al seleccionado africano para pasar de ronda. Una derrota deja su destino en manos de otros resultados.

Y acelerará la cuenta regresiva.