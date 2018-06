DT de Inglaterra se lesionó el hombro

Mundial Rusia 2018

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, se ha convertido este miércoles en el primer 'lesionado' en la expedición inglesa en el Mundial de Rusia 2018 tras dislocarse el hombro derecho mientras hacía ejercicio en las inmediaciones del hotel de concentración.



Southgate, que disfrutaba del día libre que había dado a sus jugadores, utilizado por muchos para visitar junto a sus familias y amigos la cercana ciudad de San Petersburgo, se dislocó el hombro corriendo en la localidad de Repino, donde están concentrados los 'Tres Leones'.



"Esto me va a impedir celebrar los goles de forma muy atlética", declaró en tono jocoso el técnico, que fue trasladado a un hospital cercano y fue tratado por el médico de la selección, Rob Chakraverty. "He tenido la suerte de contar con profesionales de primer nivel, aunque siento haberles hecho trabajar en su día de descanso", añadió.



"Es mejor que me haya lesionado yo que ninguno de mis futbolistas. Les sorprendió cuando llegué a la reunión de equipo que teníamos con la férula puesta y me preguntaron que qué había estado haciendo", prosiguió.



"Estaba muy cerca de conseguir mi récord personal en los 10 kilómetros, y eso es lo que más me molesta", bromeó Southgate.



Inglaterra, que en su estreno en Rusia 2018 se impuso con muchos apuros a Túnez por 2-1, marcha en segunda posición del Grupo G, con tres puntos, los mismos que la líder, Bélgica, que goleó a Panamá por 3-0.



Los 'Tres Leones' se enfrentan a Panamá el próximo día 24 en Nizhny Novgorod, mientras que Bélgica y Túnez se verán las caras un día antes en el Spartak Stadium de Moscú.