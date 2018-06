Edgardo Bauza: "En los Mundiales no hay partidos fáciles"

Mundial Rusia 2018

Edgardo Bauza, exseleccionador de Argentina, dijo este lunes que "en los Mundiales no hay partidos fáciles" y que es "fundamental" que Argentina venza a Croacia este jueves para que la Albicelete no pase sobresaltos en su clasificación para los octavos de final de la Copa del Mundo.



"Todos esperábamos que el partido con Islandia (1-1) se ganara, pero en los Mundiales no hay partidos fáciles porque llegan los mejores", sostuvo Bauza en rueda de prensa, tras iniciar la pretemporada con Rosario Central.



"En los Mundiales no hay partidos fáciles porque están bien entrenados y porque nadie te regala nada. Igual creo que estos jugadores están capacitados para sacar los partidos adelante", añadió el "Patón", que dirigió a la Albiceleste en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas mundialistas y fue destituido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que asumiese Jorge Sampaoli.



El entrenador aseguró que el partido ante Croacia va a ser "difícil" y que es "fundamental ganar".



"Ojalá que lo gane Argentina porque así resultará más sencillo esperar el último partido contra Nigeria y lograr la clasificación sin sobresaltos", explicó.



Bauza comenzó hoy su segunda etapa al mando de Rosario Central, conjunto al que ya dirigió de 1998 al 2001.



Como entrenador llevó al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores de 2001 y fue segundo en la Liga de 1999. EFE