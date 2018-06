Panamá se paralizó con el debut de la selección en Rusia 2018

Mundial Rusia 2018

La ciudad panameña se paralizó hoy durante más de 90 minutos para apreciar a su selección mayor de fútbol en su debut en el Mundial 2018, ante el elenco de Bélgica en la ciudad de Sochi, Rusia.



Los hinchas panameños, que no hicieron el viaje a tierras rusas, todos vestidos de rojo se reunieron en diferentes parques de la ciudad del país centroamericano, donde pudieron apreciar en pantallas gigantes el partido desde principio a fin.



El momento emotivo en el Parque Urracá, ubicado en la Cinta Costera panameña, se dio cuando sonó el himno panameño. Desde los más pequeños hasta los más grandes cantaban a todo pulmón, ante el pasar de las imágenes de los jugadores panameños en la pantalla.



Al arranque del partido, se alzaron las banderas panameñas, mismas que adornaron cada uno de los recintos donde se colocaron pantallas gigantes para apreciar el partido.



Cada toque de la escuadra panameña era aplaudido y vitoreado por el público, que a pesar del calor y la alta humedad que había en la capital panameña nunca dejaron de alentar.



En la parte central de la capital, precisamente en la Plaza Cinco de Mayo, se vivía otra fiesta. En esta área se observó un ambiente familiar, donde los niños vestidos con los colores del equipo panameño predominó.



En este lugar, los panameños aplaudieron al final del primer tiempo, cuando sus guerreros los hacían soñar terminando 0-0 en el marcador.



En el arranque del segundo tiempo todo era cara de alegría hasta que cayó el primer gol, situación que cambió los semblantes de muchos, que veían como su selección caía en el partido.



Esa imagen se repitió en los otros dos tantos, pero entre gol y gol, muchos tenían la esperanza que los panameños anotaran su primer tanto en la cita mundialista, momento que no llegó en este partido.



La llegada de Michael Amir Murillo, la más clara de Panamá, y la entrada de Ismael Díaz levantaron a la fanaticada, a pesar de ir perdiendo.



Otro escenario, en donde se vivió este primer partido, fue el edificio de la Alcaldía de Panamá, donde se ubicaron varias pantallas para ver este partido histórico.



Con el tres a cero en el marcador, los presentes comenzaban su vuelta a su vida cotidiana, otros quedaban congelados ante la pantalla como si no creyeran lo que estaba pasando, mientras que otros sonreían y aplaudían, a pesar de la derrota, destacaban la valentía de los suyos.



Los panameños volverán a la cancha el próximo domingo a cumplir su segundo partido en la Copa del Mundo, en esta ocasión el rival de la roja centroamericana será la escuadra inglesa. EFE