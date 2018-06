Fanáticos chilenos desean que Brasil gane el Mundial

Mundial Rusia 2018

Lunes 18| 11:28 am





EFE

Los chilenos tienen poco interés en el Mundial de Rusia 2018, con un 37 % de ellos que no desea ver ningún partido, pero mayoritariamente tienen a Brasil como favorito para coronarse campeón, según una encuesta publicada hoy por la consultora privada Cadem.



Según el estudio, la ausencia de la selección nacional del torneo planetario, tras ser eliminada en el proceso clasificatorio, hizo disminuir notoriamente el interés de los chilenos por seguir su desarrollo y más aún su interés por viajar a presenciarlo.



En ese contexto, el 37 % declaró que no verá ningún partido, frente a un 30 % que señaló que tratará de ver la mayor cantidad de partidos que pueda. Un 16 % seguirá los encuentros del equipo que más lo identifique y un 15 % verá sólo los de la fase final.



Brasil, con un 38 % de opiniones a favor, es el favorito de los chilenos para ganar el título, seguido de Alemania (32 %), Argentina (5 %), Francia (4 %), España (3 %) e Inglaterra (3 %).



El brasileño Neymar es el favorito de los chilenos para ser la figura del torneo con un 30 % de preferencias, seguido por el argentino Lionel Messi (18 %), el portugués Cristiano Ronaldo (18 %), el egipcio Mohamed Salah (7 %), el alemán Thomas Müller (5 %) y el español Andrés Iniesta (3 %).



Un 50 % de los encuestados dijo que en sus empleos no dieron facilidades para ver partidos en horario laboral, frente a un 39 % que sí las recibieron.



Preguntados por si habían organizado con familiares y amigos reuniones para ver los partidos, el 84 % de las respuestas fue negativa frente a un 16 % de respuestas afirmativas.



Asimismo, un 95 % dijo no haber realizado ninguna gestión para viajar a presenciar el Mundial, contra un 5 % que señaló haber cotizado precios.



La encuesta incluyó también un par de preguntas sobre la selección de Chile: un 81 % quiere la vuelta a la Roja del portero y capitán Claudio Bravo, que no ha acudido a las últimas convocatorias.



Respecto del colombiano Reinaldo Rueda, el nuevo seleccionador de Chile, en una escala de uno a siete, el 39 % lo calificó con un 5; un 25 % entre 6 y 7 y un 19 % entre 1 y 4, con un 17 % de encuestados que no respondió.



La encuesta incluyó 707 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años en todas las regiones de Chile, realizadas entre el 13 y el 15 de junio; su margen de error es del 3,7 % y su nivel de confianza del 95 %.