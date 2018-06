Low quedó decepcionado tras perder ante México

Mundial Rusia 2018

Joachim Löw, seleccionador de Alemania, que el domingo arrancó la defensa del título logrado hace cuatro años en Brasil perdiendo contra México (0-1) admitió que está derrota "es decepcionante" y que "perder el primer partido" es algo absolutamente "inusual" para ellos.



"Claro que es decepcionante haber perdido el partido contra México. Perder el primer partido es para nosotros una situación absolutamente inusual", opinó el seleccionador alemán.



Pero siempre tiene que haber una primera vez (Alemania había ganado todos sus primeros partidos en los últimos siete Mundiales). No mostramos el juego que tenemos dentro. Hay que hablar sobre ello, pero no nos vamos a caer en pedazos", comentó Löw en una entrevista con la Federación Alemana que difundió este lunes el propio DFB en su concentración de Vatutinki, en las afueras de Moscú.



"Tenemos que sacar las enseñanzas de ello y mejorar en el siguiente partido", indicó 'Jogi' respecto al próximo encuentro en el grupo F de la 'Mannschaft', el próximo sábado, contra Suecia, en el que Alemania no tendrá mucho margen de error.



"Ahora los jugadores están bastante bajos y muy, muy decepcionados. Pero ahora hay que mirar hacia delante y hacer resurgir nuestro juego. Tenemos suficiente experiencia en la gestión de las derrotas. Y nos levantaremos. Pero el siguiente partido lo tenemos que ganar", advirtió el último técnico que ganó un Mundial de fútbol, que analizó un partido que si para México fue histórico, para ellos fue para el olvido.



"En la primera mitad jugamos mal, no pusimos en liza nuestro habitual juego ofensivo y de toque; no ocupamos bien los espacios", explicó.



"Tuvimos muchísimas pérdidas de balón, que nos obligaron a recorrer muchas más distancias. En la segunda mitad México se replegó y tuvimos algunas oportunidades; pero tenía la impresión de que sencillamente la pelota no iba a entrar. Y a ratos nos precipitamos"; explicó el técnico de Baden-Württenberg.



Löw entiende que esta derrota le obligará a cambiar todo el plan. "Eso no lo vamos a hacer. Si hacemos bien las cosas que sabemos, podremos alcanzar nuestros objetivos. Todos se aceleraban al tiempo que querían el balón jugado al pie y eso es algo que debemos mejorar", opinó Löw.



"Es por eso por lo que tuvimos problemas. Pero por ese motivo tampoco vamos a abandonar nuestro camino. Tenemos que reencontrarnos con nuestros puntos fuertes", dijo el seleccionador, que espera no ser el del cuarto de cinco campeones que caen en la primera ronda de los últimos cinco Mundiales: España quedó eliminada en Brasil 2014; Italia en Suráfrica 2010 y Francia en el de Corea y Japón de 2002.



"Eso no nos va a suceder a nosotros, lo vamos a conseguir. Tenemos todas las posibilidades de corregirnos. Pero esas correcciones hay que hacerlas", declaró Löw en la entrevista que publica la Federación Alemana este lunes, jornada en la que no hubo ninguna actividad abierta a los medios en su cuartel general de Vatutinki, en las afueras de Moscú. EFE