Lovren: "Sabemos como jugar ante los grandes equipos"

Mundial Rusia 2018

Domingo 17| 10:12 am





EFE

El defensa croata Dejan Lovren, feliz por el buen arranque de su equipo en el Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Nigeria en Kaliningrado, asume las dificultades que encontrarán ante Argentina, necesitado de una victoria tras el empate cosechado contra Islandia.



De regreso a Ilichevo, una localidad próxima a San Petersburgo, la selección de Croacia retomó la normalidad tras su estreno mundialista. Argentina es el siguiente obstáculo con el que se encontrará el cuadro balcánico.



"Contra Argentina será difícil. Nos van a atacar pero sabemos cómo jugar ante grandes equipos. No tenemos miedo a pesar de que tienen al mejor jugador del mundo. Islandia demostró cómo defenderse contra ellos. Hay que funcionar como un equipo. Es un honor jugar contra los mejores, es lo que deseas desde niño. Ahora es nuestra oportunidad y creo que Croacia es capaz de ello", analizó Lovren el día después del triunfo con Nigeria.



"Somos conscientes de que estamos en la mejor generación desde 1998. Sabemos como es la historia y tenemos la motivación y el estímulo de aquél equipo que quedó tercero en Francia. Pero es necesario rendir a tope y un poco de suerte. Para algunos puede ser la última gran oportunidad en un torneo importante. Pero vamos a ir paso a paso. Aunque es importante un buen comienzo", dijo el jugador del Liverpool.



"Éramos conscientes de la calidad de Nigeria, un equipo rápido contraataque y con calidad individual. Pero yo creo en este equipo croata. Creo que todo salió bien. Hicimos un partido serio. Apenas tuvieron oportunidades y nosotros aprovechamos las nuestras", reconoció Lovren, que asumió que Croacia afronta con menos presión el resto de la fase de grupos.



"Ahora la presión es menor. Tenemos excelentes jugadores. Los mejores en muchos años y todos estamos en buena forma. No importa cómo lo vean los multitudes, lo importante es que nosotros lo sepamos", explicó el zaguero, al margen de la euforia a pesar de la victoria.



"No hay nada de euforia. Esto no ha terminado. Es agradable y el ambiente es fantástico en el vestuario. Sobre todo cuando vemos lo que estamos haciendo", concluyó.