Santos: "Es fabuloso tener a Cristiano, es el mejor del mundo"

Mundial Rusia 2018

Viernes 15| 5:58 pm





Fernando Santos, seleccionador de Portugal, destacó este viernes la figura de Cristiano Ronaldo, del que dijo que es "fabuloso" tenerlo en su equipo, porque "es el mejor del mundo", remarcó que está "encantado" de que sea portugués y resaltó su "capacidad mental, su forma física y su calidad".



"Más importante que su forma física es su capacidad mental. Además tiene una calidad increíble. Cuando estábamos por detrás en el marcador, él fue el que tiró del equipo. Eso es innato, pero también basado en el trabajo", valoró el técnico, que añadió: "Es fabuloso tener a Cristiano. Tenemos al mejor jugador del mundo es maravilloso. Estoy encantado de que sea portugués".



Para él, ya sobre el partido y el marcador, el 3-3 de este viernes contra España va a traer "cosas positivas" a su selección en el Mundial de Rusia 2018, aunque apuntó que su equipo tiene que "corregir muchas cosas, sobre todo" cuando no tiene el balón, reclamó "más intensidad" a su equipo, del que dijo que "no" les gusta "correr detrás del balón", sino manejar la posesión.



"Ha sido un partido con mucha emoción, calidad y en algunos momentos España brilló más y en otros fuimos nosotros. El resultado es justo. España es un magnífico equipo, que tuvo muy buenos momentos y cuando tiene la posesión lo hace muy bien. Nos creó oportunidades. Está entre los favoritos y hemos competido hasta el final con ellos. Creíamos que era posible ganar", valoró.



"No estamos del todo satisfechos con el resultado", añadió el seleccionador, que consideró como penalti la primera acción de Nacho Fernández sobre Cristiano Ronaldo dentro del área, como así lo señaló el árbitro italiano Gianluca Rocchi, y apuntó que hubo falta en el 1-1 de España, de Diego Costa a Pepe. EFE