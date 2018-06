Cristiano Ronaldo: "No somos un favorito, pero sí un candidato"

Mundial Rusia 2018

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal y elegido mejor jugador del partido frente a España, explicó que su selección no es una "favorita", pero "sí una candidata" en el Mundial de Rusia 2018, al tiempo que admitió su felicidad por sus tres goles y por el empate de este viernes.



"El Mundial acaba de empezar. Podemos superar esta fase de grupos, sabemos que va a ser duro y difícil, pero tenemos que centrarnos en cada partido, ir partido a partido. No somos los favoritos, pero sí un candidato más. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Queremos intentar ganarle a Marruecos e intentar avanzar a la siguiente fase. El equipo lo está haciendo muy bien", declaró en una comparecencia como mejor jugador del partido en la que no admitió preguntas de la prensa.



Cristiano marcó por cuarto Mundial consecutivo. "Me siento muy feliz. Es una marca en mi carrera deportiva, pero para mí lo más importante es lo que ha hecho el equipo. Hemos jugado ante uno de los favoritos para ganar este Mundial y hemos ido por delante por dos veces, aunque luego al final hemos empatado", afirmó.



"Ha sido un resultado justo. Estamos muy contentos porque el partido estaba a punto de terminar cuando empatamos a tres. Hay que valorar lo que hizo el equipo. Fue un partido muy competido. Ahora hay que pensar en el siguiente partido, que también será duro", añadió el jugador del Real Madrid. EFE