Sindicatos en Inglaterra exigen para que los trabajadores vean el Mundial

Mundial Rusia 2018

Viernes 15| 10:53 am





EFE

Los sindicatos obreros británicos han pedido a los jefes y empleadores de las empresas una mayor flexibilidad horaria para que sus trabajadores puedan disfrutar del Mundial de Fútbol, en el que la selección inglesa debuta el próximo lunes.



El Trade Union Congress -TUC, federación que integra los sindicatos obreros de Inglaterra y Gales- informó de la petición a través de su página web en la víspera del inicio de la Copa, que comenzó ayer en Rusia.



En el comunicado se puede leer que "permitir un poco de flexibilidad" para aquellos que quieren ver los partidos "puede darle un impulso moral al personal".



La organización recuerda que 14,7 millones de personas del Reino Unido siguieron el primer partido de Inglaterra en el Mundial de 2014, celebrado en Brasil, y señala las tres citas que la fase de grupos le depara a Inglaterra, donde el primer encuentro se disputará el lunes a las siete de la tarde hora local (18:00 GMT).



En la nota se hace un llamamiento a la comprensión de los empleadores para que los trabajadores no tengan que perderse el evento y recomiendan hablar con el personal para anticipar cualquier posible necesidad.



El TUC solicita que se relajen los horarios de entrada y salida según convenga, permitir el trabajo desde la propia casa y organizarse para evitar que las fechas tope de entrega se solapen con partidos clave, además de exhortar a las compañías a habilitar una sala de televisión para dichos encuentros.



La secretaria general de la plataforma sindical, Frances O'Grady, apuntó a los medios de comunicación que "es importante que los empleadores no se metan un gol en su propia portería actuando como aguafiestas".



"Torneos así pueden construir una mayor camaradería en el trabajo, con colegas apostando y pasando tiempo juntos", agregó.



El organismo enumera estas medidas para evitar que suban las tasas de absentismo laboral durante el mes que dura el Mundial, cuya final se celebrará el 15 de julio, pese a que esta comprensión se debe extender a los trabajadores que no sean amantes del deporte, ya que también se pueden beneficiar de unos horarios más cómodos.



El Partido Laborista ha apoyado la propuesta en palabras de la responsable de Deportes en la oposición, Rosena Allin-Khan, quien dijo que, como nación, "estamos orgullosos de apoyar a Inglaterra en el Mundial" y empujó a los empleadores a ofrecer estas opciones para que los trabajadores puedan seguir a la selección.



El servicio público de conciliación Acas también ha publicado una guía para que los directores de las empresas se "enfrenten" a esta Copa del Mundo e inciden en la importancia de evitar las "resacas de las celebraciones postpartido" con estas medidas.



El TUC ha extendido la campaña a sus redes sociales y ha añadido que la flexibilidad es útil y hace a los trabajadores "más felices y más productivos", ya sea para ver un Mundial o para acudir a un acto escolar de sus hijos.