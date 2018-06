Aron Gunnarsson: "Queremos sorprender al mundo"

Mundial Rusia 2018

El capitán de la selección islandesa de fútbol, Aron Gunnarsson, aseguró este viernes, en la antesala de su primer compromiso en el Grupo D ante la escuadra de Argentina, que el propósito del cuadro vikingo es "sorprender al mundo".

Pese a ser primerizo en una cita mundialista, el jugador del Cardiff City sorprendió este viernes en rueda de prensa con un mensaje desafiante: "Queremos sorprender al mundo".

La experiencia de la Eurocopa de Francia 2016 impulsa a la selección islandesa hacia retos ambiciosos, como el de retar de igual a igual a la Albiceleste en el estadio Spartak de Moscú.

"Va a ser un partido difícil, pero estamos listos. No nos sentimos presionados porque no tenemos nada que perder", subrayó.

Aron Gunnarsson recordó que en la pasada Eurocopa, en la que alcanzaron los cuartos de final tras superar la fase de grupos y batir después a Inglaterra, empezaron "con mucha fuerza".

En el Mundial de Rusia quieren "hacer lo mismo" aun teniendo a la selección de Argentina como primer rival.

"Ahora tenemos más experiencia como grupo y la plantilla ha aprendido muchísimo de la Eurocopa. Tenemos dos años más y esto aporta más experiencia. Creo que el elemento más importante es lo que hemos aprendido en el camino hasta aquí. Seguimos trabajando con ahínco para mejorar como equipo", expuso.

El centrocampista mostró asimismo su deseo de partir en el 'once' titular después de haber dejado atrás sus molestias físicas.

"Estoy listo para este partido y estoy deseando salir al campo con mis compañeros", adelantó.

"Me siento muy, muy bien. He estado entrenando mucho para recuperar las fuerzas. Ha sido una carrera contra el tiempo pero en ningún momento pensé que no lo iba a conseguir", apostilló.

Así, tanto Gunnarsson como el resto de sus compañeros están "deseosos de que llegue el partido de mañana ante Argentina". "Llevábamos mucho tiempo esperando este momento", sentenció./ EFE