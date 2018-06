Deschamps restó importancia a la inexperiencia de Francia

Mundial Rusia 2018

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, restó importancia este viernes a la bisoñez del equipo 'Bleu', con una media de edad de 26 años, la segunda más baja de la Copa del Mundo de Rusia 2018, y aseguró que sus futbolistas "juegan en los mejores clubes y están acostumbrados a las grandes competiciones".

Francia es la segunda selección de las 32 que compiten en el Mundial con la media de edad más baja, empatada con Inglaterra y sólo por detrás de Nigeria, con 25,9 años.

"Que mis jugadores sean jóvenes no es un riesgo, para nada; están preparados. Hay 14 de los 23 que nunca han disputado una gran competición, pero si los he elegido es porque creo que están preparados. No es adoptar ningún riesgo; todos tienen la calidad de sobra para hacerlo bien", dijo Deschamps en rueda de prensa un día antes de su debut en el Mundial contra Australia.

"Son futbolistas que juegan en los mejores clubes y que están acostumbrados a las grandes competiciones. Jóvenes o menos jóvenes, eso es lo de menos: yo me intereso por el grupo, no por su edad. Están habituados a rendir al máximo nivel", explicó el preparador galo.

Didier Deschamps no dio pistas ni quiso dar nombres, pero reveló que ya había elegido a su once inicial para el encuentro frente a los 'Socceroos' en el Kazán Arena (13:00 hora local).

"He elegido el equipo que, creo, es el mejor para Francia, apostando por la energía colectiva y la calidad individual, buscando siempre crearle dificultades al rival", indicó.

Además, el seleccionador advirtió del peligro de Australia y aprovechó para elogiar al combinado oceánico, muy cambiado tras la marcha de Ange Postecoglou el pasado mes de noviembre y la posterior llegada del holandés Bert van Marwijk.

"Ha tenido dos partidos antes del Mundial y ha cambiado algunas cosas en el sistema. Los jugadores son los mismos, pero ahora vemos un equipo australiano al que le gusta jugar y que tiene un gran potencial ofensivo. No son sólo balones largos, como hacía antes, sino que les gusta poner el balón al piso", explicó.

Van Marwijk "juega con un sistema diferente. Antes lo hacía con tres centrales y una línea de cinco atrás y ahora con cuatro. Ha cambiado muchas cosas y tenemos que estar preparados", advirtió Deschamps./ EFE