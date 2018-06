Rafa Márquez entra en el muy selecto club del "Cinco Copas"

Mundial Rusia 2018

Rafael Márquez, central de la selección de México que en Europa triunfó en el Mónaco y, sobre todo en el FC Barcelona -con el que ganó dos 'Champions' y cuatro Ligas-, entrará en Rusia 2018 en el selecto club, de cuatro miembros, de los que han disputado cinco fases finales de un Mundial de fútbol.



Márquez, nacido hace 39 años en Zamora de Hidalgo, igualará las cinco comparecencias de su compatriota el portero Antonio Carbajal, del alemán Lothar Matthäus y de otro guardameta, el italiano Gianliugi Buffon, a quien España, en primera instancia, y Suecia -en la eliminatoria de repesca- evitaron que se convirtiera en Rusia en el único con seis Mundiales a sus espaldas.



El 'Kaiser de Michoacán', que este viernes se entrenó a puerta cerrada junto a sus compañeros en las instalaciones del Dinamo de Moscú, en Novogorsk, al norte de Moscú, puede que no tenga una participación excesivamente activa en el torneo, pero su peso específico dentro del plantel del colombiano Juan Carlos Osorio es innegable y, de momento, ya ha entrado en la historia del fútbol mundial.



En la que también está su compatriota Antonio 'la Tota' Carbajal, que debutó como guardameta más joven del Mundial de Brasil 1950, en la inauguración de Maracaná.



El portero de Ciudad de México participó después en los de Suiza'54 y Suecia'58, antes de convertirse en el primer jugador en disputar cuatro Mundiales, en el de Chile'62. Torneo en el que también participó del primer triunfo de México en el principal torneo por selecciones: 3-1, ante la extinta Checoslovaquia.



En el de Inglaterra'66, Carbajal -de 89 años y 48 veces internacional- amplió su récord a cinco y jugó su undécimo y último partido mundialista, dejando a cero su portería, en el empate contra Uruguay.



Pasarían 22 años hasta que Lothar Matthäus igualara al 'Cinco Copas' mexicano.



Finalista en los Mundiales de España'82 y México'86, Matthäus alzó, como capitán, la Copa del Mundo de campeón en Italia'90, antes de disputar las fases finales de Estados Unidos'94 y Francia'98, donde el alemán batió el récord absoluto de partidos disputados en fases finales: 25 en total, de los 150 que jugó con la 'Mannschaft'.



Hace cuatro años, en Brasil, se unió a ellos Buffon, 176 veces internacional e institución del deporte italiano. Aunque no disputó ningún partido, el portero de Carrara integró la selección 'azzurra' en el Mundial de Francia'98, antes de disputar el de Corea y Japón 2002 y festejar título cuatro años después en el de Alemania.



El histórico portero del Juventus también disputó el Mundial de Suráfrica 2010 -que ganó España- y el de Brasil, hace cuatro años.



Y pese a que no podrá festejar en Rusia una plusmarca que tardaría en ser batida, Buffon recibió una dedicatoria más que afectuosa por parte del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, durante su intervención en el Congreso de la Federación Internacional de Fútbol que tuvo lugar esta semana en Moscú. En la que no se olvidó felicitar al gran capitán mexicano.



Márquez, convocado como internacional por primera vez en 1997, contra Ecuador (dicen que el serbio Bora Milutinovic lo confundió con otro Márquez, César), que después de jugar en Nueva York regresó al Atlas de Guadalajara, el club en el que se estrenó como profesional; debutó en un Mundial hace 16 años, de la mano de Javier Aguirre, en el de Corea y Japón.



'El vasco' le confirió galones y Márquez fue el capitán más joven de ese torneo, luciendo un brazalete que no se quitó en los tres siguientes.



Su primer Mundial acabó de forma amarga, ya que fue expulsado contra Estados Unidos por darle un cabezazo a Cobi Jones en el partido de octavos en el que el 'Tri' quedó eliminado (2-0).



Pero la venganza, dicen, es un plato que se degusta frío: 14 años después, el 'Patrón' se tomó la revancha, al marcar el gol decisivo en el triunfo histórico ante Estados Unidos (1-2, en Columbus, Ohio) que rompió la 'maldición del 2-0' y supuso el primer triunfo mexicano en 44 años en casa del vecino del norte.



No era la primera vez que Márquez anotaba con el 'Tri'. El central de Zamora es el único defensa de toda la historia que lo ha hecho en tres mundiales distintos. Marcó en el de Alemania 2006, contra Argentina, en octavos; en el partido inaugural contra la anfitriona en Suráfrica 2010; y ante Croacia, en el Mundial de Brasil 2014.



Su importancia en la historia del fútbol mexicano es hasta tal punto indiscutible que el delantero Carlos Vela, que hasta hace unos meses brilló en la Real Sociedad de San Sebastián, no dudó ofrecerle su puesto en caso de que no seleccionaran para Rusia 2018.



No hizo falta, porque el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de México, confía plenamente en él.



No está claro si el 'Profesor' -que no repitió una sola alineación en casi 50 partidos al frente del combinado mexicano- lo usará demasiado durante este torneo. Pero, de momento, sus 16 partidos mundialistas son plusmarca nacional. Y en Rusia, Márquez ya batió un nuevo récord: es uno de los únicos cuatro 'pentas'.