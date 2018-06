El Hedary: "Voy a ser el hombre más feliz del mundo"

Mundial Rusia 2018

Jueves 14| 9:18 am





EFE

Essam El Hedary, portero de Egipto, afirmó este jueves en rueda de prensa que será el hombre más "feliz del mundo" si juega un partido del Mundial y se convierte en el futbolista con más edad (45 años) en disputar un partido de la Copa del Mundo.



El Hadary podría superar este viernes frente a Uruguay el registro del colombiano Faryd Mondragón, que en el Mundial de Brasil jugó un partido con 43 años y tres días. El portero egipcio, se mostró muy contento por la posibilidad de superar esa marca.



"Voy a ser el hombre más feliz del mundo. He disputado muchos partidos y he logrado muchas victorias a nivel internacional. Me han dado muchos títulos y trofeos y el hecho de llegar a un Mundial después de 25 años de trabajo duro, es increíble. Cada cuatro años lo intentábamos, no lo habíamos logrado. Siempre trabajé duro y sin descanso con el objetivo de llegar a un Mundial. Y esperemos ganarlo", declaró.



El Hedary afirmó que todo su país está "muy contento" por la presencia de Egipto en el Mundial y dejó claro que si su selección gana un partido, pase lo que pase, la victoria se la dedicarán a todos los egipcios.



"Si podemos obtener un título, además también será para los jugadores de Egipto, somos un equipo y será un logro para todo el país", añadió.



Por último, declaró que él y todos sus compañeros están preparados para enfrentarse a cualquier oponente de la talla de Edinson Cavani o Luis Suárez y afirmó que su selección también tiene mucha calidad.



"Contamos con algunos de los mejores del mundo que juegan en la Premier League. Estamos preparados y esperamos colmar las expectativas de nuestro público con ayuda de Dios", culminó.