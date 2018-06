Michel Salgado: "Mi final soñada es España-Brasil"

Mundial Rusia 2018

EFE

Con más de 50 partidos internacionales a sus espaldas y una carrera de casi 20 años al más alto nivel, Míchel Salgado (As Neves, 1975) es una de las voces autorizadas del fútbol español.



Se formó en las filas del Celta de Vigo, se convirtió en uno de los mejores laterales del mundo luciendo los colores del Real Madrid y colgó las botas en la competitiva Premier League inglesa con el Blackburn Rovers. Entre medias, defendió con orgullo 'La Roja' en más de medio centenar de partidos, algunos de ellos en la Eurocopa de Bélgica y Holanda del año 2000 y en la Copa del Mundo de Alemania 2006.



En una entrevista con EFE -hecha en Londres antes de que explotara el tema 'Julen Lopetegui'-, el defensa gallego dice que el Mundial de Rusia 2018 será "el más equilibrado" de los últimos 20 años, señala a Bélgica como equipo revelación del torneo y apuesta por una "final soñada entre España y Brasil".



Pregunta. Jugó la Eurocopa del año 2000 y el Mundial de Alemania 2006. ¿Cómo ve la Copa del Mundo de Rusia que está a punto de arrancar?



Respuesta: Estoy muy emocionado y creo que va a ser un torneo muy equilibrado; probablemente el más equilibrado de los últimas cuatro o cinco ediciones. Veo tres equipos en Europa por encima del resto, Alemania, Francia y España, y luego están Argentina y Brasil en Sudamérica.



Veo un Brasil muy fuerte, con mucho equilibrio y magia arriba, y sólido a la vez en el centro del campo, que es algo que les faltó en las últimas Copas del Mundo. Y Argentina tiene a Messi...y sólo con Messi ya puedes ganar un Mundial.



Luego también está Portugal, una selección que merece ser respetada porque es la actual campeona de Europa, e Inglaterra, un equipo con el que nunca sabes qué puede suceder. Económicamente tienen la liga más fuerte del mundo, pero, por una razón u otra, no consiguen derribar el muro. Nosotros estábamos en la misma situación, y la Euro de 2008 fue el punto de inflexión, cuando derribamos el muro, llegamos a semifinales y acabamos ganando. Después todo fue más fácil.



P. En los Mundiales siempre suele haber sorpresas, selecciones que hacen saltar la banca y se erigen como protagonistas. ¿Ve algún equipo capaz de ser el 'dark horse', la sorpresa, en Rusia?



R: En Sudamérica siempre tienes países como Colombia o Uruguay, que saben como competir. Los futbolistas sudamericanos saben de verdad lo que tienen que hacer cuando están compitiendo.



Sin embargo, en términos de calidad, para mí el 'dark horse' es Bélgica. Individualmente tienen futbolistas increíbles que pueden superar cualquier situación en el uno contra uno, pero el problema es ver si Roberto (Martínez, seleccionador) y Thierry (Henry, ayudante) son capaces de juntar esa calidad y jugar como equipo. Eso es lo de verdad importante.



Quizá la sorpresa pueda ser Bélgica, aunque ya esperábamos que lo fuera en la última Eurocopa y no sucedió. Así que tenemos que ver qué pasa ahora con Roberto. Diría que es mi favorita para ser, lo que llaman en Inglaterra, el 'dark horse'.



P. En la Eurocopa de hace dos años vimos como Cristiano Ronaldo guiaba a Portugal al título, y hace cuatro Lionel Messi llegaba con Argentina a la final del Mundial. También Neymar fue uno de los artífices de la victoria de Brasil en los Juegos Olímpicos de 2016. ¿Habrá alguna otra estrella en Rusia capaz de entrar en ese Olimpo?



R: Para mí los mejores son esos tres: Messi, Ronaldo y Neymar. Messi y Cristiano han sido los verdaderos reyes del fútbol en los últimos 10 años, y creo que será difícil encontrar en el futuro dos futbolistas como ellos, de los que podamos disfrutar a la vez y en la misma generación.



Neymar, obviamente, también es un jugador diferente, y lo bueno para él es que ha estado descansado los últimos dos meses. Bueno, recuperándose, pero eso es descansar. Va a llegar en forma al Mundial, también mentalmente. El resto de futbolistas han estado compitiendo hasta el final de la temporada y estarán más cansados.



Pero también puede haber otros futbolistas que brillen en Rusia, como (Antoine) Griezmann: él tiene que estar ahí. Fue uno de los jugadores que más brilló en la última Eurocopa.



P. ¿Y James Rodríguez? El colombiano fue uno de los nombres propios en Brasil 2014.



R: No creo. Fue una sorpresa en la última Copa del Mundo, pero no creo que tenga el nivel para estar ahí. Quiero matizar esto último: en términos de técnica y calidad, sí, pero mentalmente no creo que esté ahí. No es una cuestión de calidad, ya que él tiene de sobra.



P. ¿Y Eden Hazard?



R: Quizá. Rindió a un nivel fabuloso en la Eurocopa, superior. Pero también habrá otras sorpresas, siempre las hay en un Mundial o una Eurocopa. Es una competición de un mes y hay futbolistas cansados, y otros jugadores que sólo han jugado 30 partidos y llegan al torneo en las mejores condiciones. Siempre hay sorpresas, pero los ojos de todo el mundo estarán puestos sobre en los 'grandes', en los de siempre.



P. Ha hablado de España, de Brasil, de Alemania, de Argentina. ¿Cuál es su final soñada en Rusia?



R: Brasil es una de las favoritas y puede haber una final entre Brasil y España. Sería una final increíble para nosotros. Son muy sólidos; me gusta mucho como juegan. Si lo comparas con el equipo que fue arrollado hace cuatro años contra Alemania (1-7) ves que son más sólidos en el centro del campo.



Vi el partido contra Croacia (2-0) y los de clasificación y se parecen al equipo brasileño que ganó el Mundial de 2002, con tres mediocampistas trabajando duro y dando equilibrio y tres jugadores arriba que pueden marcar la diferencia en cualquier jugada. Sobre todo cuando tienes un jugador de la calidad de Neymar, que es pura magia. Así que sí, mi final soñada es España contra Brasil".



P. Para muchos, Brasil es una de las favoritas al título. Llegan a Rusia, además, con mucho que demostrar y con ganas de venganza tras el rapapolvo sufrido hace cuatro años en casa.



R: Buscarán venganza de alguna forma u otra. Fueron goleados por Alemania y criticados muy duro por en su país. Cuando eres brasileño no es fácil perder 1-7 en un Mundial celebrado en casa. Hablamos de un país en el que el fútbol es algo muy importante, es la salvación del país. Los jugadores que estuvieron en ese partido buscarán revancha, y será importante para ellos.



Ganaron los Juegos Olímpicos y ahora buscan algo más grande: ganar la Copa del Mundo. Eso no cerraría la boca de la gente, pero en cierto modo sería una suerte de 'vendetta'.



P. En esa transición tan dolorosa hay que elogiar la figura del seleccionador, Tite. ¿Qué tan importante ha sido él a la hora de recuperar a la 'canarinha'?



R: Mucho, muchísimo. El entrenador en un equipo de fútbol es importante, pero en una selección lo es todavía más. Un seleccionador no tiene el tiempo para trabajar en el día a día; quizá tiene ocho o 10 partidos antes del Mundial y dos concentraciones, así que no es fácil.



Al mismo tiempo mucho depende de las lesiones y del momento de los futbolistas porque dos lesiones de jugadores importantes puede trastocar mucho al esquema y los planes que se tengan, ya que no hay tiempo casi de recuperación. Así que un seleccionador tiene que pensar por adelantado.



Lo que Tite ha hecho es muy importante, y, además, ha encontrado el equilibrio: son muy rápidos arriba, pero, al mismo tiempo, presionan también arriba y tienen un centro del campo fuerte, difícil de superar. Es la selección brasileña más sólida de los últimos 12 años.



P. Otro seleccionador que también ha tenido que afrontar un periodo de transición es Julen Lopetegui después de las malas actuaciones de España en Brasil 2014 y Francia 2016.



R: Acaba de llegar (al cargo). Todavía tenemos que ver qué tal lo hace, y la fase final del Mundial es el lugar para hacerlo. La clasificación fue buena, sólida, sobre todo con la victoria sobre Italia, pero ahora hay que ver. Tiene un equipo equilibrado, con jugadores experimentados, esos que lo han ganado todo, los Piqué, Sergio Ramos, Busquets y Jordi Alba, y los jóvenes como De Gea, Isco, Odriozola.



Es un cambio generacional y él es un entrenador joven. Es una transición difícil, pero tiene un equipo muy bueno. Julen Lopetegui está aprovechándose del buen momento de los equipos españoles y de lo que los seleccionadores anteriores hicieron en el banquillo. Con (Vicente) Del Bosque, por ejemplo, España hizo un fútbol muy especial, reconocido en todo el mundo.



España entre los candidatos para ganar el Mundial, pero todavía falta mucho para analizar lo que ha hecho (Lopetegui), y el verdadero examen será el Mundial.